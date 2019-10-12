Binlerce vatandaş akın etti... Konya şehidini uğurladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBinlerce vatandaş akın etti... Konya şehidini uğurladı
GeriGündem Binlerce vatandaş akın etti... Konya şehidini uğurladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 12.10.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Binlerce vatandaş akın etti... Konya şehidini uğurladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Binlerce vatandaş akın etti... Konya şehidini uğurladı

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi (25) memleketi Konya'da yaklaşık 20 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Necla Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, ''Bu senin damatlığın'' diyerek ağladı.

Bir yıllık Piyade Uzman Onbaşı Şehit Yunus Mermer'in, cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi. Alınan helalliğin ardından da dini ve askerin törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a götürüldü. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Recep Mermer, ailesi, yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Törene katılan baba Recep Mermer, taziyeleri kabul etti.

Geçen aralık ayında nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan şehidin nişanlısı Buse Kocabaş,  tabutu sarılıp ağladı. Kocabaş, ''Yunusum, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim''dedi. 

Binlerce vatandaş akın etti... Konya şehidini uğurladı

KIZ KARDEŞİ 'POLİS OLACAĞIM, ÖCÜNÜ ALACAĞIM' 

Ağabeyinin askeri şapkasını başına takıp tören alına gelen ve tabuta sarılan kız kardeşi Fatma Zehra Mermer de, polis olacağını ve ağabeyinin öcünü alacağını belirtti. Mermer, ''Gözümde bir damla yaş yok. Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Polis olacağım, öcünü alacağım'' dedi. 

Daha sonra kendileri için ayrılan yere oturan Fatma Zehra Mermer, diğer ağabeyi Veysel Mermer'in oğlu olan yeğeni Recep Talha'yı kucağına alıp, ''Yunuslar ölmez. Bir Yunus daha yetişiyor'' diyerek yeğenini gösterdi. Annesini Necla Mermer de elindeki oğlunun şapkasını sık sık öpüp, teröre tepki gösterip ağladı. 

'BU SENİN DAMATLIĞIN'

Anne Necla Mermer, yerinden kalkıp tekrar oğlunun tabutuna sarıldı. Anne Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, ''Bu senin damatlığın ''diyerek ağladı. 

Dini ve askeri törenin ardından Şehit Mermer'in cenazesi Konya Şehitliği'ne defnedildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı
Stoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi
İstanbul’da zafer pozu
Sivil toplum tek yürek: Mehmetçiğin yanındayız