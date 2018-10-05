Binlerce korsan kitap ele geçirildi
İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği Konak’ta bir adrese düzenlediği operasyonda binlerce okullara satmak için hazırlanan korsan yabancı dil kitabı ve roman ele geçirdi.
Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bir adreste korsan kitap satışı yapıldığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı’ndan arama kararı alınarak Konak semtinde bir işhanındaki işyerinin depo olarak kullanıldığı tespit edilen adreste arama yapıldı. İşyerinde yapılan aramada çeşitli yayınevlerine ait toplam 10.315 adet korsan ve bandrolsüz yabancı dil kitabı ile yine çeşitli yayınevlerine ait toplam 65 adet korsan ve bandrolsüz roman olmak üzere 10.380 adet bulundu. 2018-2019 eğitim dönemi öncesi piyasa fiyatı 400-500 bin lirayı bulan yabancı dil ve yardımcı ders kitaplarının resmi ve özel eğitim kurumlarına satılmak için hazır hale getirildiği belirlendi.
Kitaplar tespit edilerek görevlilerce muhafaza altına alındı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldığı şüpheli C. K.’nin savcılık talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
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