Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'dan ses mesajı: Geçmiş olsun!

Mehmet Aydın 8 dakikalık ses kaydına medyayı suçlayarak başladı ve kayıtın önemli bir bölümünde hayat hikayesini anlattı.
Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını söyleyen Aydın, 'Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu' doğruladı.
Devletin tüm malvarlıklarına el koyduğunu belirten Aydın, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını kalan kişilere de 'bitcoin ile ödeme yapacağını' savundu. Ancak bu iddiasıyla ilgili olarak da net bir tarih vermekten kaçındı.
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