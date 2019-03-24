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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.03.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Binlerce kişi katıldı... 4 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

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Binlerce kişi katıldı... 4 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa’da yaklaşık 4 yıl önce yaşanan arazi anlaşmazlığında 3 kişi hayatını kaybettiği olayın ardından uzun süredir devam eden görüşmelerde barış sağlandı. Her iki ailenin fertleri, barış yemeğinde bir araya gelerek yıllardır devam eden husumeti bitirdi.

Şanlıurfa’nın Uğurlu kırsal Mahallesinde 2015 yılında yaşanan arazi anlaşmazlığında Altun ve Alpak aileleri arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet Alpak hayatını kaybetti, onlarca ev ateşe verildi. Daha sonra çıkan kavgalarda ise amca çocukları Ahmet Altun ile Eyüp Altun’un içinde bulunduğu otomobil tarandı. Olaydan her iki şahıs da hayatını kaybetti.

Binlerce kişi katıldı... 4 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Olayın büyümesinin ardından ölenlerin yakınları, karşı aileye ait yaklaşık 20 evi ateşe verdi. Uzun süre devam eden görüşmelerde barış sağlandı. Her iki ailenin fertleri, yarış yemeğinde bir araya gelerek yıllardır devam eden husumeti bitirdi.

Binlerce kişi katıldı... 4 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de, Altun ve Alpak aileleri arasındaki husumeti sona erdiren barış yemeğine katıldı. Binlerce kişinin katıldığı barış yemeğinde aileler el sıkışarak kan davasına son verdi.

Binlerce kişi katıldı... 4 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa’nın bundan böyle kan davasıyla anılmayacağını ifade eden Vali Erin, “Şanlıurfa artık barış ve kardeşlikle anılacak. Barış ve kardeşlik için ellerini birbirine uzatan her iki ailenin fertlerini ve barışa vesile olanları tebrik ediyor, bir daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını diliyorum” dedi.
Özel bir restoranda düzenlenen barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri Halil Özcan ve İbrahim Halil Yıldız, eski milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, her iki ailenin ileri gelenleri ve aile fertleri katıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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