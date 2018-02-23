Binlerce avukat Ankara’ya geliyor

Barolar önce Anıtkabir’i ziyaret edecek. TBB Binasına sığmayacağı düşünülen avukatlar, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda cübbelerini giyerek toplanacak. Binlerce avukat, “Türkiye, kelimesinin silinmesi kabul edilemez”; “Adalet ülkenin, savunma adaletin temelidir. Baroların parçalanması kabul edilemez” diyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) isminden “Türkiye” kelimesinin çıkarılacağı, bu kelimenin sadece layık olan kuruluşlar tarafından kullanılmasına izin verileceği, avukatlık mesleği icrası için barolara üye olma zorunluluğunun kaldırılacağı, illerde isteyen avukatların bir araya gelerek dernek gibi istediği sayıda baro adıyla örgütlenerek, kendi üst birliklerini kurabileceklerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

CÜBBELERİYLE, “SÖZ SAVUNMANIN” DİYECEKLER

Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra TBB, 9 Şubat’ta yaptığı toplantıda, birlik delegeleri, baro başkan ve yönetim kurulları ile tüm avukatları 24 Şubat’ta Ankara’ya çağırmıştı. Yarın saat 11.00’de TBB ile baro başkan ve yönetimleri Anıtkabir’e gidecek. Saat 13.00’te de Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda baro yönetimleri ve Türkiye genelinden binlerce avukatın katılımıyla olağanüstü toplantı yapılacak.

Toplantı TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşmasıyla başlayacak. Ardından baro Başkanları, delegeler, seçilmiş kurul üyeleri ve avukatlardan isteyenler konuşacak.

HÜKÜMET AVUKATLIĞI KABUL EDİLEMEZ

Toplantıya çağrı için hazırlanan afişlerde şu ifadeler dikkat çekti:

“Kimin avukat olup kimin olmayacağına kim karar verecek? Hükümet avukatlığı kabul edilemez.”

“Meslek birliğimiz, sosyal dayanışmamızdır. Tedavi yardımı, Öksüz ve yetimlerimizin bakımı, İş göremezlik yardımı... Baroların parçalanması, sosyal yardımın bitirilmesi kabul edilemez.”