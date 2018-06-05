Binlerce arı sürücülere zor anlar yaşattı

Sabah saatlerinde Suşehri-Sivas karayolu Aksu köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 05 HD 361 plakalı arı dolu kovanları taşıyan kamyon yol kenarına devrildi. Kazada yaklaşık 500 kovan arı çevreye saçıldı. Y. Ö.’ye ait olduğu bildirilen arı kovanlarının toplanması için Zara ilçesinden bölgeye özel elbiseli 10 arıcı getirildi. Kovanlar bu ekibin çalışması ile farklı bir kamyona nakledildi. Diğer araç sürücüleri çevreye yayılan arılardan dolayı zor anlar yaşadı. Kazayı haberleştirmek isteyen gazeteciler araçlarından inemedi. Röportajlarını bulundukları araçların içerisinden yapmak zorunda kaldı. Arıların, Tokat ilinden Zara ilçesine götürüldüğü belirtildi.