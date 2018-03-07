Bingöl'de korkutan deprem

AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre saat 03.33’te yerin 8,5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Bingöl olan 4,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin Elazığ ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.