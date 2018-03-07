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    Bingöl'de korkutan deprem

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 05:46 | Son Güncelleme:

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.33'te merkez üssü Bingöl olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre saat 03.33’te yerin 8,5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Bingöl olan 4,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin Elazığ ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. 

    Etiketler: Bingöl , Deprem , Tunceli , gündem
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