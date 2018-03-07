Bingöl'de korkutan deprem

AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre saat 03.33’te yerin 8,5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Bingöl olan 4,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin Elazığ ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.