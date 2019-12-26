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Aziz ÖNAL/BİNGÖL (DHA)
26.12.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı

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Bingöl'de kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Bingöl merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sancak beldesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı sürücüler araç lastiklerine zincir takarken, zinciri olmayan diğer sürücülere ise yoldan geçenler yardım etti.

Karayolları ekipleri, trafikte aksama meydana gelmemesi amacıyla karayolunda kar temizleme çalışması başlattı.

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