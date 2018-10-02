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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Bingöl'de inanılmaz iddia! Kayıp şehir...

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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarla bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ardından Pergasur Şelalesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bölge halkı, şelalelin olduğu bölgedeki tarihi kalıntılar ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırdıkları Pergasura ait olduğunu öne sürdü.

Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığının belirlenmesi için bölgede araştırma yapılması amacıyla çalışma başlatılması talebinde bulundu. Yayladere ilçesindeki Özlüce Barajı yakınlarında bulunan, doğal yollarla oluştuğu tahmin edilen ve yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen Pergasur Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. 

DEFİNECİLER DADANDI

Tarihi hakkında bilgi sahibi olunmayan kalıntılar, son dönemlerde defineciler tarafından talan edilmeye başlandı. Mağaralara girip, eski hamamları andıran kubbe şeklinde oyulmuş kalıntıların altına açılan tünellerle yapıların tahrip edildiği görüldü.

KAYIP ŞEHİR İDDİALARI ARAŞTIRILACAK

Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, bölgede yöre halkının Pergasus diye adlandırdığı kayıp şehrin olup olmadığını bilmediklerini belirterek, "Bölgede kayıp şehir olduğu söyleniyor, ancak olup olmadığı hakkında bir bilgi yok. Konuyla ilgili gerekli yerlere yazımızı yazdık. Uzman ekiplerce bölgede geniş araştırmalar yapılacak ve koruma altına alınması için gerekli işlemler başlayacak" diye konuştu.

'BU TABLO BİZİ ÜZÜYOR'

Alanın pek bilinmediğini, keşfedilip turizme kazandırılması gerektiğini belirten ziyaretçilerden Mustafa Artan ise, "Bu alan Pargasur Şelalesi olarak geçiyor. Tanınmadığı için pek fazla bir ilgi odağı değil. Yan tarafında ise tarihi kalıntılar var. Yöre halkı tarafından burada çok eski tarihlerde yaşamın olduğu söyleniyor. Mağara şeklindeki kalıntıların içi özenle oyulmuş ve güzel mimari ile yapılmış odalar var."

"Buradaki tarihi kalıntılar da vatandaşlar tarafından 'kayıp şehir' olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki tarihi kalıntıları gören defineciler de boş durmamış, içerde büyük zarar var. Bu tabloyu görmek de bizi üzüyor. Çünkü tarihimiz yok oluyor. Tarihimize sahip çıkılmıyor. Buraya gelirken herhangi bir tabela, bu yerin varlığını gösteren herhangi bir işaret de yok. Yetkililerden bu alana ilgiyi arttırmak için gerekli özeni göstermelerini talep ediyoruz. Daha önce de güvenlik tehlikesi olduğu için kimse pek gelemiyordu, ancak şimdi öyle bir durum yok. Herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebiliyor" şeklinde konuştu.

Yöre halkı da, doğal şelalesi ve güzel manzarasıyla keşfedilmeyi bekleyen bu alandaki tarihi kalıntıların üzerine bazı kişilerin isim yazmasının, definecilerin tüneller kazarak zarar vermesinin önüne geçilerek alanın turizme kazandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

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