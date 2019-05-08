Bingöl’de iftar saat kaçta yapılacak? Bingöl iftar saatleri ve 10 günlük imsakiye bilgisi
İftar saatleri hakkında bilgi almak isteyen Bingöl sakinleri, internet üzerinden Diyanet’in imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Bingöl iftar saatleri, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından iftar saatleri yaklaşırken araştırılıyor. Peki, Bingöl’de iftar vakti saat kaçta? İşte, o detaylar
Bingöl ve çevre ilçelerde iftar saatleri Diyanet’in yayımladığı imsakiye aracılığıyla sorgulanıyor. Binlerce kişinin emin olmak için araştırdığı Bingöl iftar saati, 2019 imsakiyesi üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, 10 günlük iftar saatleri ve imsakiye bilgileri
Bingöl'de iftar, bugün saat 19.23'te yapılacak. Bingöl'ün haftalık imsakiye bilgilerini görüntülemek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|03:32
|19:21
|20:51*
|2
|07.05.2019
|03:31
|19:22
|20:52
|3
|08.05.2019
|03:29
|19:23
|20:53
|4
|09.05.2019
|03:28
|19:24
|20:55
|5
|10.05.2019
|03:26
|19:25
|20:56
|6
|11.05.2019
|03:25
|19:26
|20:57
|7
|12.05.2019
|03:23
|19:27
|20:59
|8
|13.05.2019
|03:22
|19:28
|21:00
|9
|14.05.2019
|03:20
|19:29
|21:01
|10
|15.05.2019
|03:19
|19:30
|21:03
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