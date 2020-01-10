DHA-Aziz ÖNAL
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:19,
Bingöl’de heyelan nedeniyle yol kapandı
BİNGÖL’de kar yağışı sonrasında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerinin zorlu mücadelesiyle ulaşıma açıldı.
Bingöl’de yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Solhan ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerin yolları kar yağışı nedeniyle kapandı. Kale Köyü’ne bağlı Canut mezrasında da heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle mezraya giden yol kapandı. Bölgeye sevk edilen Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.
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