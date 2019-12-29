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Aziz ÖNAL/BİNGÖL (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2019 - 15:16,Son Güncelleme:/

Bingöl'de hasta almaya giden ambulans kara saplandı

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Bingöl'de hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Bingöl'de hasta almaya gittiği bölgede kara saplanan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Dikme köyünde rahatsızlanan kişiyi almak için bölgeye sevk edilen ambulans kayıp, yol kenarındaki kara saplandı.

Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmayla ambulansı kurtardı. Dikme köyüne giden ambulans, hastayı alarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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