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Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bilgön), (DHA)
Haber Giriş: 23.01.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

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Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Agralı yönetimindeki 44 AAP 934 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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