Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin deşifresini sağlamak ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Bingöl merkezli operasyonda, İstanbul ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorguya alındı.