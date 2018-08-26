Bingöl kırsalında teröristlerle sıcak temas: 3 asker yaralı
Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışma 3 asker yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bingöl’ün Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.Operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü militanları arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askerin yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğü bildirildi.
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