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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

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Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl'de dün gece yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu kapandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolunun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

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