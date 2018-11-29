Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden ‘Çektar Soro’ kod adlı terörist Muhammet Kaya’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak dün Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden ‘Çektar Soro’ kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi. Diğer teröristin ise, ‘Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan ‘Erzurum eyaleti doğu gücü’ sorumlusu ‘Zinar Amed’ kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi.
BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜMÜZ
Teröristin öldürüldüğü haberini alan Arslan Kulaksız’ın eşi Sibel Kulaksız, “Bugün bizim düğün günümüz. Yüreğimize su serpildi” dedi. Sibel Kulaksız, evinin penceresine Türk bayrağı astı. Muş’un Malazgirt ilçesinde, 27 Temmuz 2015 tarihinde İlçe Jandarma Komutanı olan Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi Sibel Kulaksız’la otomobiline bindiği sırada PKK’lı teröristlerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda kalbine isabet eden kurşunla Kulaksız şehit olmuş, eşi de kolundan giren ve göğsüne saplanan kurşunla yaralanmıştı.
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