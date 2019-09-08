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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.09.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Binbaşı Demir, katıldığı koşuda hayatını kaybetti!

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Binbaşı Demir, katıldığı koşuda hayatını kaybetti!

BALIKESİR'de 11'incisi düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir, parkurun son metrelerinde fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Binbaşı Demir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen '11. İsmail Akçay Yol Koşusu'na, 80'i kadın, 383 atlet katıldı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda başlayan 12,5 kilometrelik koşunun sonunda erkeklerde Etiyopyalı atlet Kefyalew Deja Buruse birinci olurken, Ramazan Özdemir ikinci, Bekirhan Kabadayı üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elif Dağdelen birinci, Sümeyye Erol ikinci, Demet Dinç ise üçüncü oldu.

Yarışmanın son metrelerine gelen ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir ise bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Demir, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Binbaşı Ali Demir, ağustos ayında geçici olarak Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı görevinde bulunmuştu.

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