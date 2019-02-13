'Binayı kuralına uygun yapacaksın'

Kılıçdaroğlu, dün partisinin haftalık grup toplantısında şunları söyledi:

VEBALİ O YÖNETİMİN

“Kartal’da bir bina çöktü, 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkazın altında insanlar varken, onu politik bir sürecin parçası haline getirmemeye özen gösterdik. O binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum’da büyükşehir belediye başkanı. Herkes bu gerçeği bilsin. Bina elbette yapılır ama binayı yaparken kuralına uygun yapacaksın. Deprem olsa kim bilir kaç bina daha yıkılacak?1999 depreminin üstünden 21 yıl geçti, 21 yılda İstanbul’da ne yapıldı, hangi önlemler alındı? İmar affı çıkardılar, binaları birer tabutluk haline getirdiler. 25 yıldır İstanbul’u yöneteceksiniz ve İstanbul’da binalar deprem olmadan yıkılacak. Bir de iftira çıkardılar, ‘Kartal Belediye Başkanı oraya gitmedi’ diye. Hayır, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz bütün gün oradaydı. Hiç kimse unutmasın, bunun vebali o yönetimin boynundadır.

SİSİ’YE SELAM MI GÖNDERİYOR

Hüseyin diye biri (Ahmed Hüseyin), Müslüman Kardeşler üyesi İstanbul’a geliyor, güvenlik güçleri alıp Mısır’a teslim ediyor. İhvan üyesi. İhvan’ı her ortamda eleştiririm ama insanların hakkını savunmak zorundayım. İdamla yargılanan birini nasıl olur da gönderirsiniz? Bir insan sehven idam sehpasına gönderilir mi? Sonra kabak polislere patladı. Sisi’ye selam mı gönderiyor, yine bir şeyler mi çeviriyor bilmiyoruz.

BU MUDUR ADALET

Deniz Eren Demir. Fizik öğretmeni adayı. KPSS sınavına girer ve Türkiye birincisi olur. Mülakatta elenir. Seni almıyoruz derler. Bu mudur adalet? Bunların vallahi yatacak yerleri yok. Bu kardeşimiz diyor ki mülakatta ne sordularsa hepsinin cevabını verdim. Sen cevabını verdin de kardeşim karşındaki insanlar insan değil, insanlığını unutmuş kişiler.

BİNDİRİM YAPTIN KARDEŞİM

Diyorlar ki elektrikte ve doğalgazda fiyat indirdik. Tam kandırmaca. Beş kez elektriğe zam yapar, seçimler gelir, 1 Ocak’ta derler ki ‘Yüzde 10 indirim yaptık’. Yahu yüzde 90 zam yaptın kardeşim, yüzde 10 yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Sen bindirim yaptın kardeşim ne indirimi. Aynı oyun doğalgazda da var. Yüzde 90 zam, yüzde 10 indirim.

ERDOĞAN’DAN ÖNCE YOKTU

Erdoğan Sivas’a gitti, ‘Bizden önce Sivas’ta üniversite mi vardı’ dedi. Yahu 1974’te yapıldı bu üniversite. Devlet adamı halkına yalan söylemez. Erdoğan haklı tabii. Erdoğan’dan önce memlekette üniversite, ilkokul, ortaokul, lise yoktu. Erdoğan yokken bu memlekette uçak, gemi, demiryolu, otobüs bile yoktu. Baraj, elektrik, yol, su yoktu. Erdoğan’dan önce hiç fabrika bile yoktu. Ama bir şeyin altını çizeyim, Erdoğan’dan önce bu kadar büyük bir yalancı yoktu.”

şehit evine taziye ziyaretİ

Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Çekmeköy’de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan’ın ailesine taziyede bulundu. Özcan’ın Ailesi’nin Batıkent’teki evinin önünde kurulan taziye çadırına giden Kılıçdaroğlu, şehidin babası İlhami Özcan ile bir süre sohbet etti.

SEBEBİ MERMİ Mİ

Geldiğimiz noktada tarım iflas etti. Türkiye’de yetişen her şeyi ithal ediyorsunuz. İsyan ediyor insanlar. ‘Açım aç’ diyor bir kadın. Ve Erdoğan onun açlığını istismar ediyor ve dönüp ‘Sen merminin fiyatını biliyor musun’ diyor. ‘Senin patatesten, domatesten, biberden söz etmeye hakkın yok, sen mermiden bahset’ diyor. Hayatımda bu kadar çarpık, uçuk, bu kadar temelsiz bir suçlamayla karşılaşmadım. Soruyorum kendisine, samandan mercimeğe, canlı hayvandan ete kadar her şeyi ithal ediyorsun. Bu ithalatın sebebi terör örgütüyle mücadele eden güvenlik güçlerinin attıkları mermiler mi? İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye’de. Güvenlik güçlerimizin attıkları mermiler dolayısıyla mı yoksa beceriksizliğin yüzünden mi ekilmiyor?