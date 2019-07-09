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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)
09.07.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Binaya çarpan otobüsün şoförü 43 gün sonra yaşamını yitirdi

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Binaya çarpan otobüsün şoförü 43 gün sonra yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kullandığı halk otobüsünün binaya çarpması sonucu yaralanan Harun Özay (55), 43 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 26 Mayıs günü meydana geldi. Yolcu almak için sefere çıkan Harun Özay yönetimindeki 41 R 3675 plakalı halk otobüsü, kısa süre sonra freninin boşalması sonucu yol kenarındaki binaya çarptı. Kazada otobüs şoförü 6 çocuk babası Harun Özay yaralandı. Özay, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Harun Özay, dün 43 günlük yaşam savaşını kaybetti. Harun Özay'ın bugün Dilovası ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

 

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