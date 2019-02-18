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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Geçici olarak TBMM Başkanlığı'nı yürütecek Celal Adan kimdir?

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Geçici olarak TBMM Başkanlığı'nı yürütecek Celal Adan kimdir?

Binali Yıldırım'ın yeni başkan seçilinceye kadar TBMM Başkanlığı'nı geçici olarak görevi devredeceği TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı üye olan Celal Adan kimdir? Celal Adan 'Başkan Vekili' sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak. İşte detaylar...

Celal Adan, 10 Eylül 1951, Ağrı Tutak doğumlu, Türk siyasetçi. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisidir.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 21. dönem Doğru Yol Partisi ve 24., 25., 26. ve 27. dönem MHP İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.

12 Temmuz 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Adan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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