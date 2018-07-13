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    Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de

    AA
    13.07.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1188 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4. Birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

     

    Etiketler: Resmi Gazete , Meclis Başkanı
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