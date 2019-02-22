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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.02.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesi

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin üzerinin kapatılarak 12 ay hizmet verir duruma getirilmesine ilişkin projesinin detayları paylaşıldı.

Yıldırım'ın projesi ile İstanbul'un kültür sanat hayatında önemli yere sahip 3 bin 972 seyirci kapasiteli Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, yapılacak açılır kapanır hareketli tavanla yalnızca iklimin izin verdiği dönemlerde değil, yıl boyu kullanıma açılacak.

Sahnenin üzeri, "Açık hava sahnesi" özelliğini yitirmemesi amacıyla sadece gerekli zamanlarda kapatılacak. Sahne de büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi amacıyla hareketli tabanla yenilenecek.

İstanbul'un Harbiye semtinde, İstanbul Hilton Oteli ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın yanında yer alan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 1950'den bu yana kentin en prestijli sahnelerinden biri durumunda. Bu proje ile sahne, yapımından yaklaşık 70 yıl sonra büyük bir renovasyona uğrayacak.

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