Binali Yıldırım’ı tebrik ettim
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile yaptıkları telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.
İmamoğlu şöyle konuştu: “Adaylığı belli olduğu gün makamından aratmıştık. Tebrik etme isteğimiz olmuştu. Ama ulaşamamıştık. Malum onun da günleri yoğun. Dönüş yaptılar. Teşekkür ettiler. Ben de kendilerine tebrik dileklerimi ilettim. Meclis Başkanlığı makamından özel kalem müdürü arayıp bağladı kendilerine. Neticede Meclis Başkanımız aday şu anda. Meclis Başkanımıza bu yolda da başarılar dileğimizi ilettik.”
Bakırköy Meryem Ana Rosairo Kilisesi, Samatya Surp Kevork Kilisesi ve Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi’ni ziyaret edip kısa süreliğine ayinlere katılan İmamoğlu “İstanbul’un her anını yaşamak lazım. Her kesimin ibadetini yapması yöneticilerin mutlak sorumluğudur” diye konuştu.
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