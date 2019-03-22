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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.03.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan 'yeşil ağ' projesi... Her İstanbullunun bir dikili ağacı olacak

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Binali Yıldırım'dan 'yeşil ağ' projesi... Her İstanbullunun bir dikili ağacı olacak

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 'Yeşil Ağ' projesi ile yeşil, İstanbullu’nun hayatının bir parçası olacak. Her İstanbullunun kendi adına en az bir ağacı olacak. Herkes kendi ağacının gelişimini internetten takip edebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım bu kez de ‘Dünyada bir dikili ağacım olsun' diyen İstanbullular için bir proje geliştirdi. 15 milyon İstanbullu ya kendi ya da sevdiklerinin adıyla bir ağaç dikme imkânı bulacak. İstanbul yeni dikilecek bu ağaçlarla yeni kent ormanlarına sahip olacak. Her isim için o ağaç kodlanacak. Herkes kendi ağacının gelişimini online olarak takip edebilecek.

"KAMPANYA YAPILACAK"

Her İstanbullunun ağacı olması için eğitim, kamu kurumlarında, STK’larda, üniversitelerde ve muhtarlıklarda kampanyalar düzenlenecek, dikim festivalleri yapılacak. Dikilen ağaçlar ‘Coğrafi Bilgi Sistemi’ kodlanacak ve diken İstanbullunun ismiyle kayıt edilecek. Bu uygulama ile ilgili bir aplikasyon yapılacak ve veri tabanı İstanbullular ile paylaşılacak.

AİLE FİDANLIKLARI

Proje kapsamında ‘Aile Fidanlıkları’ kurulabilecek ve bu yolla nesilden nesile aktarılabilecek. Doğa ile iç içe olmak isteyenler de bu projede aktif olarak görev alabilecek.

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