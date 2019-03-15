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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA)
15.03.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan Yeni Zelanda’daki katliam için başsağlığı mesajı

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Binali Yıldırım'dan Yeni Zelanda’daki katliam için başsağlığı mesajı

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda’da bir camiye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü terör saldırısı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yıldırım mesajında şunları söyledi:

"Yeni Zelanda’daki Nur Camii’nde ibadet ederken alçak bir terör saldırısına kurban giden Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bir insanlık suçu olan terörün nerede kimi vuracağını kimse bilemez. Bu saldırı dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur. Yeni Zelanda Halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun."

 

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