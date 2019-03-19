Binali Yıldırım: Mahalleler Ligi kurulacak
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un 961 mahallesinde ‘Mahalle Maçı’ ruhunu canlandıracaklarını belirtti.
Mahalle maçları ruhunu geri getirmek için AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye Başkanlığı döneminde 961 mahallenin futbol takımlarının katılacağı bir Mahalleler Ligi kurulacağını açıkladı. 935 amatör spor kulübüne verilen destek de devam edecek.
Öğrenci ve emeklilerden oluşan spor elçilerinin hakemlik yapacağı mahalle liglerinin şampiyonları amatör ve profesyonel liglere açılma imkanı bulacak. Aynı zamanda mahallelerde komşuluk ilişkilerini geliştirerek İstanbulluluk şuurunu artırmak da hedefleniyor.
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