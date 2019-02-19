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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları;

Siyasi hayatım çok hareketli. Ben hep icraatın içinde bulunan bir insanım. Sürekli sahada olan, sürekli proje üreten bir insanım. İstanbul'a ihtiyaç hasıl oldu buna da sevindim.

(Protokol düzenlemesi olacak mı?) Önemli olan insanların gönlündeki protokoldür. Bunları dert eden biri değilim.

CHP seçim bürosuna uğramam tesadüftü, yadırganmamalı. Yerel seçim genel siyasetin kargaşasına gitmemeli.

- Ben bunlara alışığım. 2002’den beri ilk İstanbul milletvekili seçildikten sonra hemen Ulaştırma Bakanlığına başladım. İlk seçimde İstanbul’dan Erzincan Milletvekilliğine gittim, daha sonra İzmir milletvekili adayı oldum. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum, sonrasında tekrar arar verdik 3 dönemden dolayı. Sonra tekrar İzmir milletvekili oldum. Başbakanlık görevi var, ulaştırma bakanlığından seçim öncesi istifa eden bakanlardan biri olarak 3 sefer istifa ettim 4 sefer döve geldim. Siyasi yaşamım 16 yıl içinde çok hareketli. Dolayısıyla alışığım böyle bir şey olunca hiç şaşırmadım ve yadırgamadım.

- O tarafı ayrı tabi. 70’li yılların sonunda yolumuz kesişiyor. Ondan sonra beraber çalışma 1994 sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile beraber İDO Genel Müdürü olarak başladım.

- Benim siyasi geçmişim ve meslek geçmişime baktığınızda ben hep icraatın içinde bulunan bir insanım. Yol, köprü, havalimanı, internet ağları, hızlı trenler yani sürekli insanımızın hayatını kolaylaştıran, yaşan kalitesini arttıran, doğu ile batı arasında altyapı farklılıklarını azaltan bir görev alanım olmuş. Tabii Meclis Başkanlığı işte Atatürk’ün koltuğu, Cumhurbaşkanından sonraki makam orası da çok onurlu bir yer. Milli iradenin tecelli ettiği yer. Kurtuluş Savaşımızı Gazi Mustafa Kemal oradan yönetti. Ama o görevi de kısa süreli olsa da yaptım. Onun hazzını da aldım. Burada bir ihtiyaç hasıl oldu. Bu da benim hoşuma gitti doğrusu. Sevdiğim alışık olduğum sürekli üreten, proje yapan mühendis olduğum için benim şeyime daha uygun geldi. Bir de tabi hanım ve çocuklar, torunlar da daha çok sevinde, onlarla daha fazla birlikte olma şansım olacak. O da işin tatlı tarafı. Kader çizgimizde ne varsa onu yaşayacağız.

- Depremle ilgili iki önemli konu var. Biri dönüşüm, iki toplanacak alan.

İMAR BARIŞI VE SORUNLU YAPILAR

Plan - tadilat dosyaları birinci gündem olmayacak. Ismarlama ve sipariş üzerime imar planı olmayacak. Şehirciliği esas alan dönüşümden bahsediyoruz. Binaların yenilenmesi kurallara göre yapılacak.

- Modern şehircilik anlayışına göre değişim yapılacak.

- Değişimi zorla değil rızayla gerçekleştireceğiz.

- İmar barışının amacı yapı stoğunun fotoğrafını çekmek.

- Bina çürük ise bu binayı yenile diyeceğiz.

YATAY - DİKEY MİMARİ TARTIŞMASI

İstanbul geçen yıldan itibaren eksi göç veriyor. İstanbul'un nüfusu 60 bin azaldı. Yapılan bu yüksek binalar yapıldı. Önemli olan bundan sonraki bakış açısı. Bundan sonra dikey yapılaşma yok.

TANZİM SATIŞ NOKTALARI

Meseleye bütüncül bir bakış getirmek gerekiyor. Yaşanan sebze - meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar belirli mevsimler şartlardan kaynaklanıyor. Esas olan piyasanın kendi şartlarında oluşması.

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