Binali Yıldırım'dan 'Kolay İstanbul' formülü: İlk kez Kanal D'de açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kanal D canlı yayınında, Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın moderatörlüğünde Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

"İstanbul'da trafikle ilgili ne gibi çözüm önerileriniz var?" sorusu üzerine Yıldırım, İstanbul'da günde 31 milyonun üzerinde yolculuk yapıldığını, bu sayının bazen 33 milyonu bulduğunu, bu sayının 2023'te 37 milyona çıkacağını söyledi.

Yıldırım ‘Kolay İstanbul’ projelerini ilk kez Kanal D yayınında açıkladı.

Trafiğin çözümünün toplu ulaşım olduğunu ifade eden Yıldırım, "Toplu ulaşımda da asıl çözümü oluşturan segment raylı sistem. Metro, tramvay, banliyö hatları gibi. Şu anda mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda, uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze-Halkalı banliyö hattı devreye girecek, onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu da Londra'yı da Paris'i de geçiyoruz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Demirören Medya Center'a gelişinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal karşıladı.

Raylı sistem uzunluğu 518 kilometreye çıktığında, toplu ulaşımda raylı sistemin payının yüzde 30 artarak yüzde 48'e ulaşacağını anlatan Yıldırım, "Buradaki artış, karayolundaki azalma anlamına geliyor. Yüzde 4 de deniz olacak. Denizde karşıdan karşıya geçen sayısı 2 milyonun biraz üzerinde. İstanbul'un trafiği 5 yıl içinde akar hale gelecek. 80 kilometreyle sürekli gitmeyecek ama yoğun saatlerde hız düşecek, kilitlenip kalmayacaksınız. Benim hedefim bu. Ben katlanılabilir, akıcılığı olan bir trafik vaat ediyorum İstanbullular'a." ifadelerini kullandı.

"METROBÜSÜN KAPASİTESİ YÜZDE 50 ARTACAK"

"Avrasya Tüneli gibi başka efektif tüneller var mı projeleriniz arasında?" sorusu üzerine Yıldırım, iki köprü arasında bir geçişin daha olacağını, üç katlı tünel inşa edileceğini söyledi.

Mevcut metro hattının Ünalan-Altunizade, daha sonra iki köprü arasından geçerek, Gayrettepe-TÜYAP'a kadar metro hattına bağlanacağını anlatan Yıldırım, "Bu raylı sistem, Avrupa'dan Asya'ya büyük bir yük alacak. Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP 50 dakika. Şimdi bu, E-5'e, E-6'ya paralel bir toplu taşıma. Burada aynı zamanda metrobüs var. Metrobüsle ilgili de sıkıntı var, kapasitenin üzerinde çalışıyor. Otonom metro sistemiyle, kapasiteyi yüzde 50 arttıracağız. Araçları 18 metreden, 24 metreye çıkaracağız ve seyreden araçlar birbiriyle sinyalle haberleşecek, yığılmalar olmayacak. Aynı anda 3 tane dizi gelecek, ne kadar bekleyen varsa hepsini alacak, durakta hiç yolcu kalmayacak." açıklamasında bulundu.

Metro hattı 518 kilometreye çıktığında vatandaşların bulundukları yerden her yöne 750 metre gittiğinde bir metro istasyonuna rastlayacağını aktaran Yıldırım, 10 dakikalık yürüme mesafesinde toplu ulaşım sistemine ulaşılacağını söyledi.

"1 MİLYON 750 BİN OTOPARK İHTİYACI VAR"

İstanbul'da 240 noktada trafiğin düğümlendiğini ifade eden Yıldırım, "Bunlar tek tek tespit edildi, oralarda kavşak çözümleri var. Oradaki lokal damar tıkanmalarını açmış olacağız." dedi.

Otobüs seferlerini yeniden gözden geçireceklerini dile getiren Yıldırım, "2023'e kadar 6 bin küsur olan otobüs filosu 8 binin üzerine çıkacak. Ulaşım sistemleri arasında entegrasyon sağlanacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki otopark sorununa değinen Yıldırım, "Site yapıyorsun, sokaklar arabalarla dolu. Sokaklar park alanı mı? Sokakların yüzde 40'ı, işgal altında. Trafiği tıkayan asıl meselelerden biri de bu. Bundan sonra herkes otoparkını yapacak. 1 milyon 750 bin otopark ihtiyacı var. Sokakları da kullanmakla birlikte 750 binini şu anda ancak yerleştirebiliyoruz. Geriye kalıyor 1 milyon. Bir hesap yaptık 5 senede 243 bin ilave kapasite yapabiliyoruz. Bunu, mahallelerde yapacağız. Kombine taşımacılığın olduğu aktarma istasyonlarında yapacağız. 243 bin kapasiteyi sokaktan çekip, park alanlarına aktarmış olacağız." diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

RAYLI SİSTEMDE YENİ PROJELER

Hande Fırat: Avrasya Tüneli gibi başka efektif tüneller var mı?

Bir geçiş daha var o da iki köprü arasında olacak. Üç katlı tünel. Söğütlüçeşme’den… Malum mevcut metro hatları Ünalan’dan Altunizde’den iki köprü arasından geçeceğiz bu tarafta. Gayrettepe’den Tüyap’a kadar olan metro hattına bağlanacak.

Raylı sistemle Avrupa yakasından Asya’ya kadar olan çok büyük bir yük alacak. Bu, E-5’e, E-6’ya paralel bir toplu taşıma. Oradaki trafiği buraya almış oluyoruz. İnsanlar neden araçlarıyla gitsinler.

"KAPASİTEYİ YÜZDE 50 ARTTIRACAĞIZ"

Metrobüsle ilgili sıkıntı var. Kapasitenin üzerinde çalışıyor. Bunu da otonom bir metro sistemiyle kapasiteyi yüzde 50 arttıracağız. Bluetooth'lar var ya. Araçlar 18 metrelik katarlar 24 metreye çıkaracağız. Seyreden araçlar birbirleriyle sinyal alışverişiyle haberleşecek. Yığılmalar olmayacak. Aynı anda 3 tane gelecek, ne kadar bekleyen varsa hepsini alacak o durakta hiç yolcu kalmayacak. Konforlu ve bilişim sistemlerinin kullanıldığı bir ulaşım olacak.

518 km’ye çıktığımızda vatandaş her yöne bulunduğu yerden 750 metre gittiğinde bir metro istasyonuna rastlayacak. 10 dakikalık yürüme mesafesinde bir toplu ulaşım sistemine ulaşmış olacak.

Mehmet Soysal: Yeni otoyollar yapılacak mı? Otobüs sefer sayılar artacak mı?



Bu entegre bir sistem. 240 noktada trafiğin düğümlendiği yerler var. Bunlar tek tek tespit edildi. Oralarda kavşak çözümleri var. Bu çözümlerle lokal damar tıkanmaları gibi bunları açmış olacağız. Otobüs hatlarını gözden geçireceğiz. Şu anda 6 bin küsur otobüs filosu var. Arttıracağız. Yeni talepler karşılanacak ama otobüs seferleri konarken şuna dikkat edilecek; diğer taşıma sistemleriyle entegrasyon sağlanacak.

Akıllı trafik denetimi olacak. Sancaktepe’de bir merkez kuruluyor. Orada nerede ne var hemen müdahale edilecek. Trafik yoğunluğuna göre akıllı sistemlerle trafik yönetimi.

Hande Fırat: Apartmanlara otopark zorunluluğu vardı? Yeni bir düzenleme olacak mı?

Otopark yapmıyorsa ruhsat olmayacak. Eğer yapmıyorsa yapı kullanma iznini alamayacak. Bu idare edilemez. Site yapılıyor sokaklar arabalarla dolu. Sokaklar park alanı mı? Sokakların yüzde 40’ı işgal altında. Trafiği tıkayan asıl meselelerden biri de bu.

Bundan sonra herkes otoparkını yapacak o ayrı. Ama geçmişten gelen birikim var. 1 milyon 750 bin otopark ihtiyacı var.

243 bin kapasiteyi sokaktan çekip park alanlarına aktarmış olacağız. Bunların yerinin doğru seçilmesi lazım.

YILDIRIM: ESENLER'DEKİ OTOGARI KALDIRACAĞIZ

Mehmet Soysal: Londra’da, Paris’te trafik saatlerinde büyük tırlar kamyonlar gibi şeyleri görmüyoruz. Belirli saatlerde izin veriyorlar. Ama İstanbul’da büyük araçlar ve hafriyat kamyonları var. Buna yönelik çözüm önerileriniz var mı?

Biz bununla ilgili bir adım attık Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptıktan sonra bir yasak getirdik. Büyük araçlar birinci ve ikinci köprüden geçemiyorlar. Bu önemli bir adım. Buna bir adım daha atacağız. Çevreden merkeze geliyordu. Şimdi otobüsler tırlar, kamyonlar merkezden çevreye gidiyor. Buna bir şey daha getiriyoruz.

Halkalı tarafında Ambarlı’dan deniz hattı kuracağız, roro taşımacılığı. Bu bir, ikincisi lojistik merkezler TEM’in daha kuzeyinde lojistik merkezler kurulacak. Şehrin içine gelecek her türlü mal orada toplanacak. Büyük araçlarla buraya gelecek buradan daha küçük araçlarla alıp perakendeye tüketiciye vatandaşa dağıtılacak.

Ayrıca haller var. Bunları Anadolu ve Avrupa yakasında birer merkez olarak kurup hepsi burada olacak. Her bir ürün için başka başka yerlere gitmeyecek. Ayrıca Esenler’deki otogarı kaldıracağız. O ciddi anlamda sorun haline geldi üç tane uydu dediğimiz otogar yapılacak.

Bütün bunların amacı lojistik amaçlı trafiği dışarıdan şehir merkezine atmak yerine şehrin çeperlerinde tutup şehrin içine ihtiyaç dahilinde getirmek. Gümrükler taşınıyor bir tanesi Çatalca’ya gitti. İkincisi de Erenköy’de onu da kaldırıyoruz millet bahçesi yapıyoruz.

Haydarpaşa Limanı da kalkacak, orası da tasarım merkezi olacak.

Buket Aydın: Deniz ulaşımıyla ilgili projeleriniz var mı?



Deniz ulaşımının oranı bellidir. Sadece işe gidiş-geliş olarak kullanmayacağız. Vatandaşların eğlence amaçlı kullanmalarını istiyoruz. Onu teşvik edeceğiz. Deniz toplu taşımacılığı ile ilgili bir husus var; bir başka toplu taşıma aracını kullananlar denizden bedava yararlanacak.



Hande Fırat: Bisiklet yolları artacak mı?



Gayet tabi. Biz ilk etapta 1086 kilometreye çıkartacağız bisiklet yollarını. Ağırlıklı olarak topografyanın uygun olduğu yerlerde.

20 tane dere var. Çok azı orijinal haliyle duruyor. Yapacağımız iş bu dereleri tekrar ihya etmek hayata geçirmek. Bunu yaptığımız zaman orada herhangi bir sele afete karşı güvenlik sağlamış olacağız. Bu derenin iki tarafında da yürüyüş yolları bisiklet yolları olacak. İstanbul’un yeşili ile mavisini birleştirmiş olacağız. Vatandaşlar şehrin merkezinde kır hayatını yaşayacak. Bunlar tabi millet bahçeleriyle semt parklarıyla da entegre haline geliyor.

Mehmet Soysal: Bisiklet sevenler ve bisiklete binenler için yeşil yollar umut veriyor. Ulaşım asistanı diye bir projeniz var tam olarak nedir?



Tamamen bilişimle ilgili. İki türlü faydası var. Yola çıkarken nereye gidecek nasıl gidecek hangi araçla daha ucuz nasıl gidecek. Bütün bunlar önünü geliyor. Cep telefonuna bu bilgiler geliyor. Gerçek zamanlı interaktif çalışan bir sistem.



Hande Fırat: Akıllı trafik yönetimi sisteminin trafiği nasıl rahatlatmasını planlıyorsunuz?

Seyahat eden İstanbulluların karar vermesini kolaylaştıracak bir sistem. Seyahate çıkmadan karar verirken yapacağı işleri gösteriyor. Bu aynı zamanda İstanbul’daki trafik yönetiminin akıllı şekilde yapılmasını da içeriyor. Bir merkez var ve 7/24 çalışacak. Bunu İstanbul’un gençleriyle yapacağız. Onlar dijital çağın insanları. Onların bu avantajını biz İstanbul’da hizmete dönüştürmek istiyoruz. Akıllı şehir yönetimlerinin bir parçası bu. Dünyada örnekleri de var ama bizimki kadar entegre var mı bilmiyorum.

Mehmet Soysal: Ulaşımda gençlere yönelik başka projeleriniz var mı?



Metro duraklarında İstanbul belediyesi bir pilot uygulama başlattı. Atıkları ayrıştırma. Bütün atıkların bir değere dönüştürülmesi. Bu ayrıştırma ile olacak.

Bu ayrıştırmadan elde ettiğimiz gelirleri İstanbulkart’ta gençlere indirim olarak yansıtacağız.



Mehmet Soysal: Ne kadar bir gelir bekliyorsunuz?



Atık işine ne kadar gönüllü katılım olursa geliri de o oradan büyük olacak. İstanbul’un umumi aydınlatmasının yarısının parasını karşılayacak kadar bir enerji üretmeyi hedefliyoruz. Gece de İstanbul gündüz gibi olacak. Bugün neden değil çünkü aydınlatma pahalı. Bunu aşağı çekmenin yolu atıkları enerjiye dönüştürmekte ya da güneş panelleri kullanacağız.

"İSTANBUL GÜME GİTMESİN"

Mehmet Soysal: MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli bu seçim için 'bir beka meselesi' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitinglerde bu konuyu gündeme getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

15. seçimimize giriyoruz. Bu seçim önemli ama bu seçim şu bakımdan önemli; yerel seçimlerde ilk defa ittifakla seçime giriliyor. Bunun nasıl bir sonuç ortaya koyacağını şimdiden kestirmek mümkün değil. İttifaklar söz konusu olunca başka faktörler devreye giriyor. Benim tercihim bu seçimlerin özellikle İstanbul için konuşuyorum yerel düzeyde kalmasıdır. İstanbul’u konuşalım eğer bunun dışında kampanya gelişir, iş, merkezi siyasetin keskin mücadelesine dönüşürse üzülürüm.

İstanbul için üzülürüm İstanbul güme gitmesin. Eğer ittifaklar arası savaşa dönüşürse İstanbul arada kaynar. Ama bir gerçek var. Beka meselesi nedir? Biz 15 Temmuz'u yaşadık. Aslında Cumhur İttifakı'nın doğmasının en büyük sebebi de budur. O gece doğmuştur cumhur ittifakı. Beni ilk arayan Devlet Bahçeli olmuştur, 'Sonuna kadar arkanızdayız' dedi. Bu çok kıymetli benim için.

Bayrak, toprak, devlet, millet. Bunlar bizim vazgeçilmez değerlerimiz ilkelerimiz. Bunlara karşı tehdit varsa ki oldu. Zaman zaman oldu. 1960 ihtilali ile her on yılda bununla karşılaştık. Son 40 yıldır da bölücü terör tehdidi var. Bu tehdit bitti diye rehavete kapılamayız. PKK’nın Kürtlerle ilgili bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Beka meselesi denince bunu anlamak lazım.

Hande Fırat: HDP İstanbul dahil bazı illerde aday çıkartmadı. Kürt seçmene yönelik bir çalışmanız olacak mı?

Ben İstanbul’daki 10 buçuk milyonun oyuna talibim. Seçildiğim takdirde bütün İstanbul’un belediye başkanı olacağım. Türk, Kürt, Laz, Çerkez. İstanbul Türkiye’nin bir özeti. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Kürtler için ayrı bir çalışma yapmamıza ihtiyaç yok. Onlar İstanbul’un yerlisi haline gelmiş. Hepimiz bir yerden geldik. Kimse “Ben Kürtlerin oyuna hükmediyorum şuraya verin” deme hakkına sahip değil. Ben bütün kesimlerden oy alacağımı düşünüyorum bunu görüyorum. Ben meseleye parti kalıpları içinde bakmıyorum. Daha büyük fotoğrafa bakıyorum. Büyük fotoğraf İstanbul.

Mehmet Soysal: Kararsızlara yönelik özel bir çalışmanız var mı?

Kampanya içinde bu kararsızların oranı azalacaktır. Geçmiş seçimlerde de azalarak devam ettiğini gördük. Son günlerde herkesin kararını netleştirmiş olur.

İstanbullularla bir araya geleceğiz. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız.

Buket Aydın: Kanal İstanbul projesindeki son durum hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Kanal İstanbul projesi İstanbul belediyesinin başlattığı bir proje değil ama İstanbul’a yapılacak bir proje. Bu proje milli güvenliğimizi ilgilendiren bir projedir. Bunu bazen çarpıtıyorlar rant projesi diye. Dünyada ortasında deniz geçen tek şehir İstanbul. Bu bizim tarihi mirasımız göz bebeğimiz gibi Boğaz’ı korumamız lazım. Yarın Boğaz’da bir şey olursa ne yapacağız. Kanal İstanbul bir çözümdür ve Türkiye’nin milli güvenliği ile ilgilidir.