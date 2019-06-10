Binali Yıldırım'dan İzlanda'ya tepki
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye A Milli Futbol Takımı’na İzlanda’da yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
Yıldırım Silivri’de gazetecilere yaptığı açıklamada şu mesajları verdi:
İZLANDA’DAKİ SAYGISIZLIK
Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Eski yıllarda bir takım bir ülkeye gittiğinde havaalanında onları bekletirlerdi morallerini bozmak için.
Belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Ama onların yaptığı bu hareket bizim millilerimizi daha da motive edecek.
Konya’da elde ettikleri başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum.
Milli takıma başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem.
İMAMOĞLU İLE ORTAK YAYIN
Bir TV programında beraber olacağız. İstanbul’’u konuşacağız. Böylelikle bu şehirde yaşayan 15 milyon doğrudan adaylardan projelerini vaatlerini duyma fırsatı olacak. Arkadaşımıza da başarılar diliyoruz.
Detaylar çalışılıyor. Herhalde moderatör o detayları çalışıp bize bilgi verecek.
Gayet güzel İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir.
Uğur Dündar’ı da ben teklif etmiştim henüz bilmediğimiz bir sebepten kabul etmedi.
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