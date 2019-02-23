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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ucuz gıda projesi

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Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ucuz gıda projesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbullular için projelerini açıklamaya devam ediyor. Yıldırım'ın son açıkladığı proje İstanbulluların tüm gıda ürünlerini ucuza almalarını planlıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sebze meyveden balığa, kuru gıdadan süt ve et ürünlerine kadar tüm gıda ürünlerini ucuzlatacak projesini açıkladı. Projeye göre Anadolu ve Avrupa yakasında iki Gıda Merkezi kurulacak. Gıda Merkezleri'nden biri Tuzla'da biri de Arnavutköy'de olacak.

GIDA FİYATLARI NEDEN PAHALI?

1) Beşiktaş’ta bulunan bir zincir marketin aracı sabah gıda ürünlerinin tedariki için yola çıkıyor.
2) Rami’ye gidiyor, kuru gıda ve bakliyatları alıyor, oradan çıkıyor.
3) Bayrampaşa halinden sebze meyve alıyor.
4) Daha sonra Istoç’a uğruyor süt ürünleri alıyor.
5) Et ve et ürünleri için başka bir semte gidiyor.
6) Kamyon akşama kadar İstanbul trafiğinde tur atıyor. Gün içinde dolaştığı gibi sabah ve akşam trafiğine de ek yük bindiriyor.

Binali Yıldırımdan İstanbullulara ucuz gıda projesi

GIDA MERKEZLERİ KURULUNCA NASIL OLACAK?

Gıda merkezinin içinde sebze meyve hali, et ve et ürünleri hali, süt ve süt ürünleri hali, kuru gıda hali, su ürünleri hali ve kesme çiçek hali yer alacak.

1) Beşiktaş’taki marketin kamyonu çevre yolundan trafiği sıkıştırmadan Arnavutköy tarafındaki gıda merkezine gidecek.
2) Burada bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Balıksa balık, sebzeyse sebze… Ne ihtiyaç varsa tek merkezden bunu karşılayacak. Sonra doğruca trafiğin az olduğu saatte yola çıkacak ve markete ulaşacak.
3) Marketin maliyeti böylece aşağı çekilmiş olacak ve bu ürünler daha ucuza mal edilecek.
4) İstanbul trafiğinden binlerce araç aynı anda çekilmiş olacak.

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