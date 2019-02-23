Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ucuz gıda projesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbullular için projelerini açıklamaya devam ediyor. Yıldırım'ın son açıkladığı proje İstanbulluların tüm gıda ürünlerini ucuza almalarını planlıyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sebze meyveden balığa, kuru gıdadan süt ve et ürünlerine kadar tüm gıda ürünlerini ucuzlatacak projesini açıkladı. Projeye göre Anadolu ve Avrupa yakasında iki Gıda Merkezi kurulacak. Gıda Merkezleri'nden biri Tuzla'da biri de Arnavutköy'de olacak.
GIDA FİYATLARI NEDEN PAHALI?
1) Beşiktaş’ta bulunan bir zincir marketin aracı sabah gıda ürünlerinin tedariki için yola çıkıyor.
2) Rami’ye gidiyor, kuru gıda ve bakliyatları alıyor, oradan çıkıyor.
3) Bayrampaşa halinden sebze meyve alıyor.
4) Daha sonra Istoç’a uğruyor süt ürünleri alıyor.
5) Et ve et ürünleri için başka bir semte gidiyor.
6) Kamyon akşama kadar İstanbul trafiğinde tur atıyor. Gün içinde dolaştığı gibi sabah ve akşam trafiğine de ek yük bindiriyor.
GIDA MERKEZLERİ KURULUNCA NASIL OLACAK?
Gıda merkezinin içinde sebze meyve hali, et ve et ürünleri hali, süt ve süt ürünleri hali, kuru gıda hali, su ürünleri hali ve kesme çiçek hali yer alacak.
1) Beşiktaş’taki marketin kamyonu çevre yolundan trafiği sıkıştırmadan Arnavutköy tarafındaki gıda merkezine gidecek.
2) Burada bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Balıksa balık, sebzeyse sebze… Ne ihtiyaç varsa tek merkezden bunu karşılayacak. Sonra doğruca trafiğin az olduğu saatte yola çıkacak ve markete ulaşacak.
3) Marketin maliyeti böylece aşağı çekilmiş olacak ve bu ürünler daha ucuza mal edilecek.
4) İstanbul trafiğinden binlerce araç aynı anda çekilmiş olacak.
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