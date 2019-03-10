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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.03.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım’dan İstanbullulara kütüphane müjdesi

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Binali Yıldırım’dan İstanbullulara kütüphane müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul'da 22 olan kütüphane sayısını her ilçede yapılacak ve 7 gün 24 saat açık olacak yeni kütüphanelerle 39'a çıkartmayı hedeflediğini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da 22 olan kütüphane sayısını, 39’a çıkartmayı hedeflediğini belirtti. Yıldırım, "Restore edilen Rami Kışlası’nda kurulacak İstanbul Şehir Kütüphanesi, şehrin en büyüğü olacak. On yıllardır İstanbul'a hizmet eden Atatürk Kitaplığı da Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi (AŞK) oluşturulacak" diye konuştu.

BÜYÜK ATATÜRK ŞEHİR KÜTÜPHANESİ (AŞK) GELİYOR

Binali Yıldırım, Kütüphane 24 projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Megakent için geliştirdiği projeler arasında kültür ve sanata da yer verdiğini söyleyen Yıldırım, Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi’nin (AŞK) oluşturulacağı müjdesini verdi.

Yıldırım, " İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelere, öğrenci ve araştırmacılara hizmet edecek AŞK (Atatürk Şehir Kütüphanesi), Atatürk Kültür Adasının önemli bir parçası olacak. 14 bin 300 metrekare alan üzerindeki Gümüşsuyu Askeri Hastanesinin 4 bin 159 metrekare kapalı alanı; Atatürk Kitaplığının bin 766 metrekarelik alanıyla birleşerek 6 bin metrekarelik bir alanda kitap kurtlarını, entelektüelleri ve akademisyenleri ağırlayacak" dedi.

RAMİYE 75 BİN METREKARELİK KÜTÜPHANE

Halihazırda İstanbul'u temsil edecek büyüklükte bir şehir kütüphanesi bulunmamasından yola çıktıklarını ifade eden Binali Yıldırım, bu açığı kapatmakta iddialı olduklarını söyledi.

Yıldırım, 75 bin metrekarelik alanla milyonlarca esere ve dijital yayına sahip olacak Rami Şehir Kütüphanesinin şehrin en büyük kütüphanelerinden biri olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Akademik çalışmalardan, ödevlere, entelektüel söyleşilerden gündelik okumalara kadar herkese hizmet edecek olan Rami Şehir Kütüphanesi, 75 bin metrekarelik alan üzerinde 33 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

HER İLÇEYE AÇILACAK

Bu projeyle İstanbul'da 22 olan kütüphane sayısının, her ilçeye yeni yapılacak olan 7/24 açık kütüphanelerle artırılması hedefleniyor. 39 ilçenin tamamında hizmete girecek olan bu kütüphaneler, tam zamanlı çalışacak.

İNTERNETTEN ERİŞİM

Kütüphane 24'lere internet üzerinden dijital kaynaklara 7 gün 24 saat 365 gün erişim sağlanacak. Çocuklar ve gençler için farklı çalışma ortamları sunan merkezler, ayrıca bünyelerinde çeşitli dinlenme ve etkinlik mekanlarını da barındıracak.

UNESCO: TÜRKİYE, KİTAP OKUMA ORANINDA 86’INCI SIRADA

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2017 yılı verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86’ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleriyle aynı kategoride.

KİTABA ÇEYREK DOLAR HARCIYORUZ

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kitap, ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında yer alıyor. Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1,3 dolarken, Türkiye'de çeyrek dolar.


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