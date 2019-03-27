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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN-Harun UYANIK(DHA) 
27.03.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan Gaziosmanpaşa'ya metro müjdesi

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Binali Yıldırım'dan Gaziosmanpaşa'ya metro müjdesi

AK Parti  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa, Paşa Köşkü’nde düzenlenen ‘Balkan Göçmenleri ile Buluşma’ programına katıldı.

Burada konuşan Binali Yıldırım, İstanbullulara belediye başkanı olmaya niyet ettiğini belirterek, “Bu şehre, bu şehirde yaşayan tüm kardeşlerimize belediye başkanlığı yapmak üzere yola çıktık. Sizlerin desteği ile eğer bu sorumluluğu alırsak, İstanbul’a hizmet ederken yine birlikte çalışacağız” dedi.

“KELLE GİDER, SÖZ YERİNE GELİR”

Arnavutların ‘sözüm söz’ anlamına gelen ‘besa bes’ sözüne vurgu yapan Yıldırım, "Arnavutların bir sözü var. Besa bes. Sözüm söz. Bu söz büyük bir yemindir. Çekten senetten daha önemlidir. Bir kişi '‘besa bes' dediğinde kelle gider ama söz yerine gelir. Ben de size besa bes diyorum. Yıldırım sözü veriyorum. İstanbul’u huzur içinde ortak akılla ve gönül belediyeciliği anlayışıyla yöneteceğiz” diye konuştu.

Binali Yıldırımdan Gaziosmanpaşaya metro müjdesi


“İSTANBULLUNUN HAKKINI, İSTANBULLUYA VERECEĞİZ”

Herkese eşit şekilde hizmet götüreceklerini söyleyen Yıldırım, "Dil, inanç, etnik köken ayrımı gözetmeden, herkese eşit şekilde hizmet götüreceğiz. Objektif olacağız, şeffaf olacağız. Tabii harcamalarda da israftan kaçınacağız. Hizmet verirken mahalleleri, sokakları birbirinden ayrı tutmayacağız. Efendim, 'filanca partiye daha çok oy çıktı, biz oraya az hizmet götürelim' gibi bir anlayış bizde hiç yok. Olmadı, bundan sonra da olmaz. Benim bir prensibim vardır. Hizmette  siyaset olmaz. Hizmet insan içindir. Nerede bir insan varsa hizmet onun ayağına mutlaka gitmelidir. Sizden, bizden, o partiden, bu partiden ayrımı çağ dışı bir ayrımdır. İstanbullunun hakkını, İstanbulluya vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırımdan Gaziosmanpaşaya metro müjdesi


“GAZİOSMANPAŞA’YA METRO GELECEK”

Önümüzdeki yıl sonunda Gaziosmanpaşa metrosunun açılacağını belirten Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutpaşa hattı, Gaziosmanpaşa’dan geliyor. Dolayısıyla toplu ulaşım konusunda ciddi bir ferahlama olacak. Bu hat yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 19 istasyonu var. Ayrıca Kazım Karabekir’de kurulacak aktarma merkeziyle diğer ulaşım türlerine de entegrasyon sağlanmış olacak” dedi.

Konuşmasının ardından kendisine Balkan Türklerinin yöresel şapkası takılan Binali Yıldırım, kendisini dinleyenlerle birlikte müzik eşliğinde yöresel oyun oynadı.

 

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