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    Binali Yıldırım'dan flaş sözler: Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu da aynı olacak

    AA
    31.05.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor" dedi.

    Giresun Valiliği'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları özetle şöyle:
    "Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu FETÖ üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar.

    Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu. Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor.

    Herkesin söylediğini güzelce dinleyeceksiniz, ince eleyip sık dokuyacaksınız, İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçeceksiniz."

     

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