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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
26.03.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım’dan eleştiri: Hemen telaşlandılar…

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye’de düzenlenen bir programda Elazığlılar ile buluştu. Programda konuşma yapan Yıldırım; “Bugünlerde PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Ümraniye Bulgurlu’da düzenlenen bir etkinlikte Elazığlılar ile bir araya geldi. Etkinliğe Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve İffet Polat ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşma yapan Binali Yıldırım yerel seçimlerden ve seçimlerden sonra yapılacak hizmetlerden söz etti.

“PAZAR GÜNÜ FİNALİ BİNALİ İLE YAPIYOR MUYUZ?“

Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili konuşan Binali Yıldırım; “Evimiz işimiz ortak geleceğimiz İstanbul. İstanbul daha mutlu, refahı daha da artmış şehir haline getirmek hepimizin ortak amacı. O halde ne yapacağız ? İnşallah Pazar günü finali Binali’yle yapıyor muyuz ? Böylece Nisan 1 itibariyle nerede kalmıştık deyip yola birlikte devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve duası olmadan bu işler olmaz. Mühür sizde. Milli irade sizin oylarınızla tecelli edecek. Mutlaka sandığa gidelim İstanbul’un geleceğinde benim de söyleyecek sözüm var demek için mutlaka bütün kardeşlerimizi Pazar günü sandığa gitmesini istiyorum. Sonuçta sizin iradenizle her şey değişecek. Siz ne derseniz İstanbul’un kararı o olacak. Bir hemşehriniz, bir kardeşiniz olarak Cumhur İttifakı’nın adayı olarak bizim için karar verirseniz, bize teveccüh gösterirseniz sizi mahcup etmeyeceğime emin olabilirsiniz” dedi.

"HEMEN TELAŞLANDILAR, BİR ARAYA GELDİLER..."

Ayrıca Binali Yıldırım; “Bugünlerde PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz. Önce çıktı HDP sözcüsü ültimatum verdi ‘siz bizi ortak olarak görmezden geliyorsunuz bak soncu ağır olur’ dedi. Hemen telaşlandılar bir araya geldiler, pazarlıklar gözden geçirildi, ondan sonra tamam dediler. Kol kola girdiler devam ediyorlar. Millet de bunları izliyor. Gakkoşlar bu oyuna gelir mi? Ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, devletimiz, milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim bölücülerle teröristlerle işimiz olmaz. Biz ülkenin bütünlüğünü, beraberliğini ve vatanın toprak bütünlüğünü, ay yıldızlı bayrağımızı her zaman her şeyin üzerinde tutarız. Bunu 15 Temmuz gecesi dünya aleme gösterdik değil mi?” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, İstanbul’da bu güne kadar birçok hizmetlerinin olduğunu ve 31 Mart yerel seçiminden sonra bu hizmetlerin devam edeceğiniz ifade etti. Yıldırım; “Kuzey - Marmara otoyolu bitmek üzere. O da İstanbul’un üçüncü çevreyolu. Metrolar, tüneller, yollar, kavşaklar bunları saymıyorum. Güzel hizmetler oldu ama ihtiyaçlar devam ediyor. Daha güzel hizmetleri de İnşallah 31’inde vereceğiniz kararla birlikte, Cumhur İttifakı olarak 39 ilçemizde, büyükşehirde sizlerin desteğiyle yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

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