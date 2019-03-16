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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Can EROK/İSTANBUL, (DHA)
16.03.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan DHA'ya özel açıklamalar

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Binali Yıldırım'dan DHA'ya özel açıklamalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

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  • Binali Yıldırımdan DHAya özel açıklamalar
  • Binali Yıldırımdan DHAya özel açıklamalar
  • Binali Yıldırımdan DHAya özel açıklamalar
  • Binali Yıldırımdan DHAya özel açıklamalar
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Seçimlere 15 gün kaldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ilçe dolaşarak projelerini anlatıyor. Yıldırım, yoğun programı arasında DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İSTANBUL'UN EN FAZLA GENÇLERE İHTİYACI VAR

"Gençlerin sizin için nasıl bir önemi var?" şeklindeki soruya Yıldırım, "Vizyonumuz İstanbul 4.0. Bu 'akıllı şehir yönetimi' demek.  Akıllı şehir yönetimi demek; bilişim, yazılım, kodlama, yapay zeka demek. Bütün bu işlerin ustası da gençler. Dolayısıyla yeni dönemde İstanbul'un 2023 hedeflerine giderken en fazla ihtiyacı olan kaynak gençlerdir. Gençlerimize İstanbul'un büyük verisini analiz etme, yazılım yapma ve şehrin sorunlarını çözmede büyük ihtiyacımız olacak" dedi.

BAYRAMPAŞA BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ

"Gençlere her türlü desteği vereceğiz" diyen Yıldırım, "Bayrampaşa'daki Bilgi ve Teknoloji Üssü'nde gençlerimize kabiliyetlerini gösterme şansı sunacağız. 'Fikir onlardan destek bizden' diyerek, parasal olarak da destekleyeceğiz. Gençler, hem iş, güç sahibi olacaklar hem de İstanbul'un daha kolay, yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek bir şehir olmasına katkı sağlayacaklar" ifadelerini kullandı

GERÇEK ANKET 31 MART'TA SANDIKTAN ÇIKACAK

Binali Yıldırım, anketlerle ilgili soruya ise "Muhalefet 14 seçim oldu, hepsinde seçim yaklaştıkça aynı şeyi söylediler. Biz meydanlardayız, insanlarla iç içeyiz. Gördüğümüz manzara hiç de onların dediği gibi değil. Kaldı ki gerçek anket 31 Mart'ta sandıktan çıkacak. İnşallah İstanbul için çok güzel bir sonuç alacağız. İstanbulluların desteğini alacağız buna inanıyoruz" diye yanıt verdi.

4 SAAT UYUYORUM. BAŞLADIĞIM İŞTE  HİÇBİR ZAMAN İSTEKSİZ OLMAM

Yıldırım,  adaylık sürecinin başlarında isteksiz olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise,  "Ben 4 saat uyku uyuyorum. Nasıl isteksizlik anlamadım. Sabahın erken saatlerinde meydanlara iniyorum, yarı gecede ancak tamamlıyoruz. Bunlar tamamen bazı çevrelerin uydurduğu şeyler. Ben başladığım bir işte hiçbir zaman isteksiz olmam. Karar verdik, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık. Evvel Allah her gün biraz daha İstanbul'un her köşesini, yerini dolaşarak, bütün İstanbullularla buluşarak, çok daha keyifli, heyecanlı, verimli bir kampanya yürüteceğiz" yanıtını verdi.

KANAL İSTANBUL'U HÜKÜMETİMİZLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Yıldırım, "İstanbul için çılgın projeniz var mı?" sorusu da "İstanbul'da pek çok mega proje hayata geçirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, dünyanın en büyük İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, Osmangazi Köprüsü, diğer tüneller, yollar yapıldı. Başlamayan bir proje, büyük proje Kanal İstanbul. inşallah onu da hükümetimizle beraber gerçekleştireceğiz" şeklinde yanıt verdi.

YEŞİL KORİDORLAR AÇACAĞIZ

Çevre Mühendisleri Odası'nın 2018 'in Türkiye Hava Kirliliği raporunda en kirli havanın İstanbul'da olduğuna yönelik raporunun sorulması üzerine Binali Yıldırım, "Bu doğal çünkü, büyükşehirlerde hava kirliliği küçük şehirlere göre daha fazladır. İstanbul'da yaklaşık 4 milyon araç var. Bunun 3 milyonu her gün trafiğe çıkıyor, yoğun bir şehir. Ama İstanbul emsallerine göre hava kirliliği nispeten daha az olan bir şehir. Bütün bunlara rağmen tabii ki yapacağımız işler var. Alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok kullanacağız. Sıfır Atık projesiyle dönüşümü sağlayacağız. Daha çok yeşil alan yapacağız. Yeşil koridorlar açacağız. Bu açtığımız yeşil koridorlar İstanbullular için yaşam alanı şekline dönüşecek. Böylece yapılaşma ile yeşil dengesini daha da arttırmış olacağız. Bu tabii hava kirliliğini de azaltmış olacak. Yapacağımız bir çok iş var" diye konuştu.

İSTANBUL KONUŞULSUN İSTİYORUZ

Seçim sürecindeki 'beka' tartışmalarıyla ilgili değerlendirilmesinin sorulması üzerine Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu bir yerel seçim, bu seçimde yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Dolayısıyla kampanyada yerel sorunların ve projelerin konuşulmasını arzu ediyoruz. Kampanyamızı da buna göre yürütüyoruz. İstiyoruz ki İstanbul'un konuları genel siyasetin gölgesinde kalmasın. Tabii ki genel siyasette 'beka' tartışmaları olacaktır. Beka tartışmalarının temelinde Türkiye'nin hassas olduğu konular var. Kimin kiminle ittifak yaptığı ortada, tüm bunlar olunca Cumhur İttifakı olarak, ülkenin birliği, bütünlüğü, bayrak, toprak, millet, devlet gibi kavramlarımıza yönelik bazı tehditleri liderlerin Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli'nin meydanlarda dile getirmesi gayet doğal"

İSTANBUL’UN TARİHİNİ 8 bin 500 YILA ÇIKARDIK

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Paris'te Louvre varsa İstanbul'da Yenikapı olacak" açıklamasıyla ilgili soruya, "Marmaray'ı yaparken Yenikapı'da yaptığımız kazılarla İstanbul'un tarihini 2 bin 500 yıldan 8 bin 500 yıla çıkardık. Gördük ki İstanbul düşündüğümüzden çok daha zengin hazineleri olan bir şehir. Bu kazılardan çıkarılan 40 bine yakın eseri sergileyeceğimiz, tüm dünyaya, bütün ziyaretçilere göstereceğimiz bir arkeoloji müzesi hemen Yenikapı Marmaray istasyonunun yanında yapılacak" diye yanıt verdi. Yıldırım, "Proje hazırlandı, tüm hazırlıklar tamam. İstanbul'un değerine değer katacak, güzel bir müze olacak. Seçimlerden sonra inşallah İstanbullular bize yetki verdiği zaman ilk başlayacağımız işlerden biri olacak" dedi.

EN ÇOK MERAK EDİLEN 5'İNCİ ŞEHİR İSTANBUL

Projenin İstanbul'un turizm potansiyeline etkisine yönelik soruya ise Binali Yıldırım, "İstanbul'un birçok zenginliği var. İstanbul adeta açık hava müzesi. Üç medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. İstanbul, turistlerin dünyada en fazla görmek istediği, merak ettiği 5'inci şehir. Arkeoloji Müzesi ve diğer kruvaziyer limanı gibi tesislerimizi, fuar, kongre merkezi de yapmak suretiyle İstanbul'daki turist sayısını 5 yıl içerisinde 22 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

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