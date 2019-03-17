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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.03.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan büyüdüğü sokağa ziyaret

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Binali Yıldırım'dan büyüdüğü sokağa ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, çocukluğunun geçtiği Peşkirci Sokağı'nı ziyaret etti.

Yıldırım, seçim çalışmalarına Beyoğlu'nda devam etti. Yıldırım, bu kapsamda, 12 yaşında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünden, İstanbul Tarlabaşı'ndaki dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın yanına geldiği Peşkirci Sokağı'na ziyarette bulundu.

Ortaokulu ve liseyi okuduğu dönemde, yaklaşık 10 yıl kaldığı sokakta gezen Yıldırım, o dönemde yorgancı, kömürcü ve berberlik yapan bazı esnafı sordu.

Binali Yıldırımdan büyüdüğü sokağa ziyaret
Küçük bir çocukken geldiği sokakta, tekrar o günlere gittiğini ve çok özel duygular içerisinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocukluğumun en güzel
yıllarını bu sokakta yaşadım, bu sokakta oynadım, bu sokakta büyüdüm. Buranın benim hayatımda önemli bir yeri var. Bu sokaktan tekrar söylüyorum: Ortaokul öğrencisi Binali olarak geldiğim ve beni ben yapan güzel İstanbul'umuza, Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için yola çıktım." dedi.

Binali Yıldırımdan büyüdüğü sokağa ziyaret

Yıldırım, daha sonra sokakta koşarak yanına gelen çocuklara sarıldı, onlarla yakından ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.

Çocuklarla da bir süre sokakta yürüyen Binali Yıldırım, Peşkirci Sokağı sakinleri ve esnaf ile de selamlaştı.

Binali Yıldırımdan büyüdüğü sokağa ziyaret

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