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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA)
21.03.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım’dan 11 dilde Nevruz mesajı

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Binali Yıldırım’dan 11 dilde Nevruz mesajı

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım mesajda şöyle dedi:

“Milletçe coşkumuzu, heyecanımızı artıran Nevruz Bayramı’nı kutluyorum. Bugün 46’ıncı ölüm yıldönümünde andığımız büyük ozanımız Aşık Veysel’in ‘Benim Sadık Dostum’ dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişinimüjdeleyenbayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini diliyorum.

Aramızdaki kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlatanbu güzel günün gönül coğrafyamızdaki milletler arasında sosyal ve kültürel köprüler kurduğuna inanıyorum.

Hz. Ali’nin doğum günü olarak da bilinen ve ülkemizle birlikte Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya’da dakutlanan Nevruz Bayramı’nın, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Birliğimizin, barışımızın,muhabbetimizin daim olmasınıdiliyor, 21 Mart Nevruz Bayramı’nıkutluyorum.”

Yıldırım ayrıca sosyal medya hesaplarından Nevruz Bayramı’nı Azerbaycan Türkçesiyle, Özbekçe, Kürtçe, Zazaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce ve Arapça kutladı.

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