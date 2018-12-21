Binali Yıldırım’a Meclis’te sürpriz doğum günü pastası
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul programının ardından dün akşam geldiği Ankara’da, bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis’te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti. 63 yaşına giren Meclis Başkanı Binali Yıldırım için AK Parti milletvekilleri doğum günü sürprizi yaptı.
Yıldırım, iktidar kulisini ziyaretinde AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlatılan ve üzerinde “İyi ki doğdun Meclis Başkanım” yazılı pastanın önce mumlarını söndürdü, ardından da pastayı kesip milletvekillerine ikram etti. Milletvekilleriyle fotoğraf da çektiren Yıldırım ardından da beraberinde Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop ve Grup Başkanı Naci Yıldırım ile birlikte muhalefet kulisini ziyaret etti. Burada milletvekilleriyle çay içerek sohbet eden Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile yan yana oturdu.
Yıldırım milletvekilleriyle sohbetinde, doğum gününe ilişkin ilginç bir ayrıntıyı da paylaştı. Yıldırım, eskiden özelilkle de Anadolu’da çocukların çoğu kez nüfusa gerçek doğum tarihleriyle kaydedilemeyebildiğini belirterek, kendisinin de aynı durumda olduğunu söyledi.
Yıldırım, “Birine sordum ‘Kiraz ayıydı’, diğerine sordum ‘falanca aydı’ dedi. Biz de ancak doğum günümüzle ilgili bunu biliyor, bunu kutluyoruz” diye espri yaptı.
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