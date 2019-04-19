Binali Yıldırım: 'YSK bu konuda karar verecek'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

''Seçimler bitti tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine hayırlı olsun dedim. Tabi partimizin, MHP'nin seçimin sonuçlarıyla itiraz süreci halen YSK'da devam ediyor. YSK, tabii ki bu konuda bir karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun memleketimize, İstanbul'umuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret. Sosyal medya mesajıyla hayırlı olsun dedim. Duymayanlar varsa bir daha bu vesileyle tekrar etmiş olayım.

İBB'DE VERİLERİN KOPYALANMASI

Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti, yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey. Umarım böyle değildir. Tabi ki Belediye Başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Ama bütün işleyişin hukukun içerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır.

Şimdi artık İstanbullu'nun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmelidir.

KONUMUM, MAKAMIM NE OLURSA OLSUN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumum, makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman makam koltuk peşinde koşan olmadık. Tek hedefim bütün işleri, hizmetleri yaparken insanımızın yaşam kalitesini artırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Bu yönde bir mesafe aldıysak rabbime hamd ederim. Ben hali hazırda İzmir milletvekiliyim, bu sorumluluğum da devam ediyor.''