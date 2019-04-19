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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: 'YSK bu konuda karar verecek'

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Binali Yıldırım: 'YSK bu konuda karar verecek'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, şunları söyledi:
''Seçimler bitti tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine hayırlı olsun dedim. Tabi partimizin, MHP'nin seçimin sonuçlarıyla itiraz süreci halen YSK'da devam ediyor. YSK, tabii ki bu konuda bir karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun memleketimize, İstanbul'umuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret. Sosyal medya mesajıyla hayırlı olsun dedim. Duymayanlar varsa bir daha bu vesileyle tekrar etmiş olayım.

İBB'DE VERİLERİN KOPYALANMASI

Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti, yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey. Umarım böyle değildir. Tabi ki Belediye Başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Ama bütün işleyişin hukukun içerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır.

Şimdi artık İstanbullu'nun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmelidir.

KONUMUM, MAKAMIM NE OLURSA OLSUN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumum, makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman makam koltuk peşinde koşan olmadık. Tek hedefim bütün işleri, hizmetleri yaparken insanımızın yaşam kalitesini artırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Bu yönde bir mesafe aldıysak rabbime hamd ederim. Ben hali hazırda İzmir milletvekiliyim, bu sorumluluğum da devam ediyor.''

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