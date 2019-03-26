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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
26.03.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, YouTube kanalı açtı! İlk konuğu İlber Ortaylı oldu

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, video paylaşım sitesi YouTube'da kendi ismiyle açtığı kanalda ilk videosunu yayımladı.

Binali Yıldırım, YouTube kanalının ilk videosunda tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı konuk etti.

"İlber Hoca ve Tarihi Yarımada" başlığıyla yayımladığı videosunu, "Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz." ifadesiyle başlatan Yıldırım, açıklama kısmına "İlk videomda İstanbul'un tarihi dokularını işlemek istedim. Çünkü tarihi miraslarımızı korumak ve yenilemek konusunda birçok projem var." notunu düştü.

Videoda, tarihi yarımadayı gezen Yıldırım ve Ortaylı, tarihi eserler hakkında sohbet etti. Yıldırım ayrıca seçildiği takdirde İstanbul'da yapacağı kültür ve sanat projelerinden bahsetti.

Gezileri esnasında kestane yiyen Yıldırım ve Ortaylı, turistlerle selamlaştı, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, videonun kapanış konuşmasında, "Arkadaşlar kanalımızı bugün Sultanahmet'te, İlber Ortaylı hocamla beraber açtık. Özellikle Sultanahmet üç medeniyetin bütün izlerini taşıyan, tarihte emsali görülmemiş bir yer.

Buradaki tarihi yapılarımızın, kültür hazinelerimizin ihya edilmesi, ortaya çıkarılması için değerli hocamızdan önemli bilgiler aldık. Bize ipuçları, kopyalar verdi. İnşallah İstanbullular bize ruhsat verirse buradaki yapıları en güzel şekilde tarihi kimliğiyle ortaya çıkaracağız.

Geçmişle geleceği birleştiren İstanbul 4.0 vizyonuyla gençlerimizin, kadınlarımızın, İstanbul'u paylaşan bütün kesimlerin ortak olacağı marka bir şehri birlikte yapacağız. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın ilk YouTube videosunu şu ana kadar 82 bin 736 kişi görüntüledi. 

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