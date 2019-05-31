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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.05.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım yeni projelerini açıkladı

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Binali Yıldırım yeni projelerini açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a yönelik yeni projelerini açıkladı. "Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak" diyen Yıldırım, her yıl 100 bin İstanbulluya iş imkanı sağlayacaklarını da söyledi. 

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binası'nda gerçekleştirilen iftar programında gazete ve televizyonların yöneticileriyle bir araya geldi. Yıldırım, iftarda İstanbul için projelerini “Ailelerimiz için”, “Gençlerimiz için” ve “İstanbul İstihdam Paketi” olmak üzere üç ana başlıkta açıkladı. İstanbul'da İGDAŞ ve İSKİ borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarla kolaylıklar sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım, "Su faturalarına yüze 46 indirim yaptığımız gibi, İstanbul genelinde doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız. Dar gelirli ailelere elektrik ve doğalgaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 TL, doğalgazda 50 TL’lik destek sağlayacağız. Ortak sayaç indirimi yapacağız. Su ve doğazgaz kullanan aboneler daha önce açma kapama parası ödüyorlardı. Bunu kaldıracağız. Ortak sayaç okuması ile faturalarda indirim miktarını arttırmış olacağız" dedi.

Yeni evlenen dar gelirli çiftlerin düğünlerinin belediyeye ait sosyal tesislerde yapılacağını açıklayan Yıldırım, bu çiftlere 8'er bin TL düğün yardımı yapacağını da açıkladı. Yıldırım, İSPARK'ın da ilk bir saat boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Binali Yıldırım, İstanbul için projelerini şöyle sıraladı:

"Adalar’da yaşayan vatandaşlarımızın ana karaya seyahatlerini ücretsiz hale getireceğiz. Gelecek 5 yıl içerisinde 244 yeni otopark yapacağız. İstanbul’un bütün sokakları geceleri de gündüz gibi ışıl ışıl olacak. Ayrıca güvenlik açısından caydırıcılık olması için sokakları kameralı sistemler ile donatacağız. Engellilere ücretsiz yaz tatili vereceğiz. İstanbul’da yaklaşık 180 bin engelli ve ailesi bulunmaktadır.

Her yıl ihtiyaç sahibi 25 bin engelli ailemizi en az bir hafta tatil yaptıracağız. Ev kadınlarımıza üretim desteğinde bulunacağız. Ev kadınlarına evde yaptıkları el işleri için bin liraya kadar destek vereceğiz. İstanbul’da 300 bin motosiklet kullanıcısı bulunmaktadır. Motosiklet kullanıcılarının, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerinde ücret alınmayacaktır.

Ayrıca motosiklet kullanan vatandaşlarımız için İstanbul’un çeşitli yerlerine Motopark’lar yapacağız. Öğretmenlerimizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz. Toplu taşımayı öğretmenlerimize ücretsiz sunacağız."

Binali Yıldırım'ın projelerinde gençler de unutulmadı. Yıldırım, gençlere yönelik Gençlik Destek Paketlerini açıkladı. Yıldırım şunları söyledi: 
"Tüm üniversiteli gençlerimize 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanması. Öğrencilerimizin İstanbul’da yaşamanın ayrıcalığını gönüllerince yaşasın diye 'Müze ve Şehir Tiyatrolarını' ücretsiz hale getireceğiz.

Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerimizin spor tesislerini ücretsiz hale getireceğiz. Daha önceden öğrencilerimiz için 40 TL’ye düşürdüğümüz aylık ulaşım ücretini, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de uygulayacağız ve bu bir yıl geçerli olacak. İstanbul’da 935 amatör spor kulübü bulunmaktadır.

Her bir kulübümüze ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteğinde bulunacağız. Gençlerimiz için İstanbul’u e-spor oyunlarının başkenti yapacağız. Gençlerimiz İstanbul’da dünyanın en iyi e-spor oyuncuları ile yarışacak."

İstanbul için istihdam paketini de açıklayan Binali Yıldırım, "Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız. Dolayısıyla bu istihdamı sağlayacak yatırımları hayata geçireceğiz. Genç girişimciye 100 bin TL’ye kadar destek vereceğiz.

Parlak fikirleri olan meslek yatırımcılarına bilişim sermayesi olarak vereceğiz. Daha ziyade bu bilişim, kodlama, yazılım, yapay zeka, büyük veri analizi gibi konular. 50 bin gencimize yılda yarı zamanlı çalışma imkanı vereceğiz.

Bunu Aile ve Çalışma Bakanlığı ile beraber yapacağız. Bütçeyi bakanlık karşılayacak, işi biz vereceğiz. İstanbul’da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençlerimiz için öğrencilik ve iş öncesi ücretsiz staj programı oluşturacağız" ifadelerini kullandı. 

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