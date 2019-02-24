Binali Yıldırım: Ya yol ver ya yoldan çekil
Tersane İstanbul projesinin adının daha önce Haliç Port olduğunu, bu şekilde değiştirilmesinin de güzel olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında “Vatandaş, Karaköy’den çıkacak, Şişhane, Kasımpaşa, Hasköy, Sadabat dönecek Eyüpsultan, Eminönü’ne kadar bütün sahil kesintisiz, İstanbulluların emrinde olacak. Bizim projemizde öncelik sahil vatandaşların. Sahili kapatmak yok, Fettah Bey. Kapatırsanız hemen çitlerini söker atarız” dedi.
Yıldırım seçim sloganının da açıklayarak, “Bahane üretmiyoruz, iş yapıyoruz. Ah vah edip dizlerimizi dövmüyoruz. Sloganımız ‘Ya yol ver, ya yoldan çekil.’ Motoru soğutmaya zaman yok. Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine ulaşmak için daha çok iş var.31 Mart’ta gireceğimiz 15’inci seçimde halkımızın yerli ve milli evlatlarına destek vereceğine inanıyorum” diye konuştu.
TAMİNCE: YURTDIŞINDAKİ YATIRIMLARIMI SATIP PROJEYE YATIRIYORUM
Proje yatırımcısı ve Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince böyle bir dönemde bu şekilde bir yatırım yaptığı için bazı çevrelerden eleştiri aldığını belirterek,”Çok soru geliyor. Bir çok dostumuz, seven sevmeyen. ‘Böyle bir dönemde böyle bir yatırım yapılır mı’ diyorlar? Yurt dışındaki bazı yatırımlarımı satıp, getirip bu projeyi finanse ediyorum”dedi.
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