Binali Yıldırım: Ya yol ver ya yoldan çekil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBinali Yıldırım: Ya yol ver ya yoldan çekil
GeriGündem Binali Yıldırım: Ya yol ver ya yoldan çekil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Ya yol ver ya yoldan çekil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Binali Yıldırım: Ya yol ver ya yoldan çekil

Tersane İstanbul projesinin adının daha önce Haliç Port olduğunu, bu şekilde değiştirilmesinin de güzel olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında “Vatandaş, Karaköy’den çıkacak, Şişhane, Kasımpaşa, Hasköy, Sadabat dönecek Eyüpsultan, Eminönü’ne kadar bütün sahil kesintisiz, İstanbulluların emrinde olacak. Bizim projemizde öncelik sahil vatandaşların. Sahili kapatmak yok, Fettah Bey. Kapatırsanız hemen çitlerini söker atarız” dedi.

Yıldırım seçim sloganının da açıklayarak, “Bahane üretmiyoruz, iş yapıyoruz. Ah vah edip dizlerimizi dövmüyoruz. Sloganımız ‘Ya yol ver, ya yoldan çekil.’ Motoru soğutmaya zaman yok. Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine ulaşmak için daha çok iş var.31 Mart’ta gireceğimiz 15’inci seçimde halkımızın yerli ve milli evlatlarına destek vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

TAMİNCE: YURTDIŞINDAKİ YATIRIMLARIMI SATIP PROJEYE YATIRIYORUM

Proje yatırımcısı ve Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince böyle bir dönemde bu şekilde bir yatırım yaptığı için bazı çevrelerden eleştiri aldığını belirterek,”Çok soru geliyor. Bir çok dostumuz, seven sevmeyen. ‘Böyle bir dönemde böyle bir yatırım yapılır mı’ diyorlar? Yurt dışındaki bazı yatırımlarımı satıp, getirip bu projeyi finanse ediyorum”dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek"

AKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı

Kartpostallık görüntü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hazırladı... İşte o video...