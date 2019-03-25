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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) 
25.03.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Türkiye'nin en büyük hastanesini Sancaktepe'ye yapıyoruz

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Binali Yıldırım: Türkiye'nin en büyük hastanesini Sancaktepe'ye yapıyoruz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 4 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye’nin en büyük hastanesinin Sancaktepe’ye yapılacağını söyledi.

Yerel seçim çalışmalarına Sancaktepe’de devam eden  Binali Yıldırım, Osmangazi Mahallesi’nde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Dün 7 Ağustos 2016’daki Yenikapı ruhunu tekrar canlandırdık. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile birlikte İstanbul muhteşem bir mitingi gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı esasında 15 Temmuz gecesi kuruldu. O gece alçak FETÖ, devletin tankını, uçağını, çalarak namlularını millete doğrulttuğunda, Cumhurbaşkanımızdan sonra beni arayan Devlet Bahçeli olmuştur.” dedi.

Binali Yıldırım: Türkiyenin en büyük hastanesini Sancaktepeye yapıyoruz


"YEREL YÖNETİMLERİ CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA TAŞIYACAK KADROLARI SEÇECEĞİZ"

Yıldırım, “Pazar gününe 6 gün var. 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. İnşallah, buradan da gelecek 5 yıl için şehirlerimizi, yerel yönetimleri, cumhuriyetimizin 100’üncü yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. Müjdelenmiş şehir İstanbul, Fatih’in fethettiği, Mimar Sinan’ın süslediği, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman gemilerini göstererek 'Geldikleri gibi giderler' diyerek işgalden kurtardığı, 1994’te Recep Tayyip Erdoğan'ın susuzluktan, çamurdan, çukurdan, hava kirliliğinden kurtardığı İstanbul,  hazır mısın?” diye konuştu.

Sancaktepe ile ilgili projeleri de anlatan Yıldırım, "İlk iş metro Sancaktepe’ye geliyor. Daha sonra da Sultanbeyli’ye. Bir güzel projemiz daha var burası için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir şubesini de Sancaktepe’ye kuruyoruz. Akıllı şehir, Akıllı İstanbul Yönetim Merkezi de Sancaktepe’de olacak. Türkiye’nin en büyük hastanesini de Sancaktepe’ye yapıyoruz. 4 bin 200 yatak kapasiteli. 15 bin Sancaktepeli kardeşimiz iş sahibi olacak. Akıllı Şehir Merkezi’nde binlerce kardeşimiz çalışacak” diye konuştu.

Konuşması sırasında bir grup genç Yıldırım’a, “Alparslan Türkeş Kültür Merkezi” diye seslendi. Binali Yıldırım da gençlere, “Gençler merak etmeyin, o işin en kolayı. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek cevap verdi.

Yıldırım daha sonra Sancaktepe Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

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