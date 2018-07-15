Binali Yıldırım TBMM'deki 15 Temmuz sergisini açtı

Binali Yıldırım şunları söyledi:

Al yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. O gece, halkın, hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. O gece, hep bir olduk, beraber olduk, tek yürek olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Geçen yıl 15 Temmuz’da darbenin birinci yıl dönümünde bu gazi Meclis özel gündemle toplandı. Bu yıl ise dedik ki farklı bir şey yapalım.

Vekillerle beraber asilleri, milletin evlatlarını bu çatı altında bir araya getirelim ve o karanlık günü burada bombaların patladığı Gazi Meclis’in çatısı altında birlikte analım dedik. Bu bağlamda 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü sebebiyle bir fotoğraf sergisinin açılışını da biraz sonra birlikte yapacağız.

15 Temmuz gecesi iktidarı ve muhalefetiyle bu çatı altında sergilenen dik duruş ve bütünleşmenin aziz hatırlarını bu fotoğraflarda hep birlikte göreceğiz. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da 15 temmuz demokrasi ve milli birlik gününde Milletin Meclisinde, Gazi Meclis’te sizlerle bir araya gelip bu önemli darbe girişiminin yıl dönümünü anlamlı şekilde hatırlayacağız. Bu sergide 162 tane anlamlı fotoğraf var. Ayrıca o gece tanklarla, zırhlı araçlarla, üzerinden geçilen ve bir çok şehidimizin canına mal olan araçları da görme imkanınız olacak.

Vatan millet bayrak ve bağımsızlık aziz Türk milletinin vazgeçmeyeceği en büyük değerleridir. Bunlar olmadıktan sonra dünya bizim olsun neye yarar? İşte 15 Temmuz gecesi milli iradenin tecelli ettiği bu çatı altında bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk. Mukaddes değerlerimizi FETÖ’cü alçaklara teslim etmedik. O gece TBMM, bir kez daha gazi oldu. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Yine 26’ıncı dönem Meclis Başkanımız İsmail Kahraman da bu yüce Meclis’i açık tutmuş ve milletvekilleriyle bu alçak kalkışmaya meydan okumuştur. Meclisimize sahip çıkan, her türlü tehlikeye karşı bu gazi Meclis’i terk etmeyen bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Gazi Meclisimizin çalışanları olarak gurur duyacağımız bir tarih yazdık. Bundan sonra benzer bir olay olduğunda, hiç şüpheniz olmasın ki bu aziz millet ve bu milletin vekilleri aynı şekilde dik duracak ve aynı karşılığını verecektir.