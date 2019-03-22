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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.03.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: 'Söylentilere kulak asmayın'

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Binali Yıldırım: 'Söylentilere kulak asmayın'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da CHP'nin seçim standını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Seçim çalışmaları kapsamında, seçim otobüsü ile Kartal Meydanı'na gelen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Burada CHP'nin seçim standını da ziyaret eden Yıldırım, Bankalar Sokağı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım, AK Parti seçim irtibat bürosunu da ziyaret ederek burada kısa bir konuşma yaptı.

Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Binali Yıldırım, cuma namazını, yapımının büyük bölümü tamamlanan Hicret Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, seçime bir hafta kaldığını, temponun da ilginin de iyi olduğunu söyledi. Yıldırım, "Seçimlerin İstanbullulara ve bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Süreç yoğun, keyifli bir kampanya yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi her gün başka bir ilçede hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz" dedi.

Gazetecilerin Hicret Camisi'ne ilişkin soruları üzerine Yıldırım, "Bu cami özel bir mimari. Bu caminin yapımı için hayırseverler çok büyük katkı sağlıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi de buraya destek oluyor. Burası tek başına cami değil, toplantı salonlarıyla bir külliye şeklinde planlanıyor. Bütün sosyal, dini ihtiyaçları karşılayacak güzel bir eser oluyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Camiye ailenizin de bağış yaptığı belirtiliyor" ifadesi üzerine Yıldırım, "Var ama onu söylememiz gerekmiyor." dedi.

Binali Yıldırım, bir gazetecinin de "Dün akşam Nevruz programına CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Siz geç geldiniz, İmamoğlu ayrıldıktan sonra geldiniz. Ayrıldığını beklediğiniz yönünde çeşitli söylentiler var. Konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Söylentilere kulak asmayın. Biz programımızı yapıyoruz kendisi de programını yapıyor. Malum kampanya ve yoğunuz. Onunla randevulaşacağız diye bir programımız da yoktu." yanıtını verdi.

Binali Yıldırımdan yeşil ağ projesi... Her İstanbullunun bir dikili ağacı olacak
Binali Yıldırım'dan 'yeşil ağ' projesi... Her İstanbullunun bir dikili ağacı olacak
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