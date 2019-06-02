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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.06.2019 - 00:37, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, mutluluklarımızı paylaşıp artıracağız

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Binali Yıldırım: Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, mutluluklarımızı paylaşıp artıracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen iftar programına katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramlarını tebrik etti.

Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Haziran'da İstanbul'da bir başka bayram daha kutlayacaklarını kaydeden Yıldırım, katılımcılara "O gün bayram yapacak mıyız?" diye seslendi. Seçimde 850 bin oy sayıldığına ve oy farkının 29 binden 13 bine düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Birbirine yakın neredeyse eşit oy almış 2 aday var. Ben 4 milyon 152 bin, o da 4 milyon 165 bin oy almış. Binde bir buçuk fark var. Şimdi oyları sayıyoruz. Peki yanlışsa, yanlış iptal oyu verildiyse, oylar kaydırıldıysa yeniden sayılınca benimki de aynı çıkıp onunki de aynı çıkması gerekmez mi? Sayıldıktan sonra bize 10 oy geri geliyor, ona bir tane geliyor. Bunun adı çalınmak değil de başka nedir, soruyorum. Bal gibi de çalmışlar." dedi.

CHP'lilerin oyların hepsinin sayılmasına karşı çıktığını aktaran Yıldırım, "Seçimin yenilenmesi için müracaat etmekten başka bir şey kalmadı. Kendimiz için değil oy veren 39 ilçede 8,5 milyon İstanbullunun hakkını arıyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, ülkede farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlikte yaşayacağız, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, mutluluklarımızı paylaşıp artıracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Binali Yıldırım ile sahneye davet edilen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile ilçe belediye başkan adayları ve teşkilat üyeleriyle halkı selamladı

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