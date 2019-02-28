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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Size bir müjdem var! 10 Mart'tan itibaren açÄ±lÄ±yor

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Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Size bir müjdem var! 10 Mart'tan itibaren açÄ±lÄ±yor

AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bugÃ¼n Zeytinburnu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonra duraÄŸÄ± Ä°stasyon MeydanÄ± oldu. YÄ±ldÄ±rÄ±m burada dÃ¼zenlenen mitingde bir konuÅŸma yaparak, â€œSize bir mÃ¼jdem var. Biraz uzun oldu ama tam oldu. Tren hattÄ±mÄ±z Gebze'den HalkalÄ±'ya nihayet tamamlandÄ±, 10 Mart'ta itibaren aÃ§Ä±lÄ±yor" dedi" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, â€œAyinesi iÅŸtir kiÅŸinin, lafa bakÄ±lmaz. Ä°stanbul 15 milyon. Trafik, ulaÅŸÄ±m Ä°stanbul'un en bÃ¼yÃ¼k sorunu mu? O halde TÃ¼rkiye'de bu sorunu Ã§Ã¶zen Ä°stanbul'da Ã§Ã¶zer mi? HiÃ§ ÅŸÃ¼pheniz olmasÄ±n. Yeni metro hatlarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±kÃ§a, raylÄ± sistemlerin miktarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±kÃ§a trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yÄ±l iÃ§inde raylÄ± sistem uzunluÄŸu 170 kilometreden, 518 kilometreye Ã§Ä±kacak. Demiryoluyla, metroyla, taÅŸÄ±nan yolcu miktarÄ± toplamÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±na ulaÅŸacak. Bir yerden bir yere gidenlerin yarÄ±sÄ± trenle gidecek, metroyla, tramvayla gidecek. DiÄŸer yarÄ±sÄ± da deniz ve karayoluyla gidecek. Åžu anda raylÄ± sistem yÃ¼zde 18, yÃ¼zde 20 bile deÄŸil. YaklaÅŸÄ±k 5 kiÅŸiden biri ancak kullanÄ±yor. Ama bu 5 yÄ±l iÃ§erisinde her 2 kiÅŸiden birisi kullanacak. Sen neredeysen metro orada olacak. Evden Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±z 750 metre her tarafa gittiÄŸinizde bir toplu taÅŸÄ±ma duraÄŸÄ±na, bir istasyona mutlaka eriÅŸeceksiniz. BÃ¶ylece Ä°stanbul'un trafiÄŸi sÃ¼rekli akar hale gelecek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Size bir mÃ¼jdem var 10 Marttan itibaren aÃ§Ä±lÄ±yor


â€œ10 MART'TAN Ä°TÄ°BAREN AÃ‡ILIYOR"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, â€œSize bir mÃ¼jdem var. Biraz uzun oldu ama tam oldu. Tren hattÄ±mÄ±z Gebze'den HalkalÄ±'ya nihayet tamamlandÄ±, 10 Mart'ta itibaren aÃ§Ä±lÄ±yor" dedi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, â€œTramvay Zeytinburnu'nda trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. Seyitnizam Caddesi boyunca tramvayÄ± yerin altÄ±na alÄ±yoruz, caddeyi size bÄ±rakÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

â€œBU ÅžEHRÄ°N HUZURUNU, KARDEÅžLÄ°ÄžÄ°NÄ° BOZMAYA HÄ°Ã‡ KÄ°MSENÄ°N HAKKI YOK"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, â€œGÃ¶Ã§menlerin, mÃ¼ltecilerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilÃ§elerden birisi de Zeytinburnu. 2013'den bu yana Zeytinburnu'nda Suriyeli gÃ¶Ã§menler yaÅŸÄ±yor. Biz inancÄ±mÄ±z gereÄŸi olarak, tarihimizin bize verdiÄŸi sorumluluk olarak zorda olanlarÄ±n zor anda yardÄ±mÄ±na koÅŸtuk. Kendi topraklarÄ±nda yaÅŸamalarÄ± iÃ§in baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olmak iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. SilahlÄ± kuvvetlerimiz bÃ¶lgeyi temizlemek iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z nÃ¶bet tutuyor, operasyon yapÄ±yor. Ãœlkemizi, topraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, devletimizi, milletimizi koruyan kahraman Mehmetlerimiz'e buradan selam olsun. Buradaki Suriyeliler geÃ§ici olarak bizim misafirimiz. Mutlaka memleketlerine dÃ¶necekler. Orada huzur, barÄ±ÅŸ saÄŸlanÄ±nca bu gerÃ§ekleÅŸecek. Zaten ÅŸimdiden 350 bin tanesi gitti. HiÃ§ kimse burada, Zeytinburnu'nun Ä°stanbullu'nun huzurunu bozarsa, gÃ¼venlik sorun oluÅŸturursa, insanlarÄ±mÄ±za rahatsÄ±zlÄ±k verirse, gitmelerini beklemeyiz tutarÄ±z kulaklarÄ±ndan memleketlerine gÃ¶ndeririz. Bu ÅŸehrin huzurunu, kardeÅŸliÄŸini bozmaya hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Beraber yaÅŸarÄ±z ancak kurallara, kanunlara, nizamlara herkes riayet edecek" diye konuÅŸtu.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Size bir mÃ¼jdem var 10 Marttan itibaren aÃ§Ä±lÄ±yor


â€œTAKUNYACI DEDÄ°KLERÄ° O KADROLAR BUGÃœN TÃœRKÄ°YE'YE Ã‡AÄž ATLATIYOR"

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, â€œBugÃ¼n malum 28 Åžubat. Erbakan Hoca'ya karÅŸÄ± operasyon yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, 22. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼. AynÄ± zamanda cuntacÄ±lara karÅŸÄ± dimdik duran Erbakan HocamÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼. O 28 Åžubat iÃ§in bin yÄ±l sÃ¼recek demiÅŸlerdi. O sÃ¶zler ÅŸimdi tarih oldu mu? Sadece 4 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Milletin adamÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tek baÅŸÄ±na iÅŸ baÅŸÄ±na geldi. Bu vesayet odaklarÄ±na hak ettiÄŸi cevabÄ± bu millet verdi. OnlarÄ±n parmaklarÄ±nda oynatacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri kadrolar ÅŸimdi TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netiyor. TÃ¼rkiye'yi dÃ¼nyada parmakla sayÄ±lan Ã¼lkeler arasÄ±na sokmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ne diyor 'Milletimizi en geniÅŸ refah, vasÄ±ta ve kaynaklara sahip kÄ±lacaÄŸÄ±z, milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ muasÄ±r medeniyetler seviyesinin Ã¼zerine Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z'. TakunyacÄ± dedikleri o kadrolar bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸ atlatÄ±yor, TÃ¼rkiye'yi 3 kat bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ler. Millet onlarÄ± AK Parti ile tarihe gÃ¶mdÃ¼" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Mitinge, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, AK Parti, Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak da katÄ±ldÄ±.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Size bir mÃ¼jdem var 10 Marttan itibaren aÃ§Ä±lÄ±yor

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