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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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17.04.2019 - 13:52, Son GÃ¼ncelleme:

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Siyaset hayatÄ±mda, iÅŸ hayatÄ±mda Özal'Ä± hep örnek almÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r

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Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Siyaset hayatÄ±mda, iÅŸ hayatÄ±mda Özal'Ä± hep örnek almÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r

AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 26. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Fatih'te bir otelde dÃ¼zenlenen anma programÄ±na katÄ±ldÄ±.

Programa YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ± sÄ±ra, Turgut Ã–zal'Ä±n oÄŸullarÄ± Ahmet ve Efe Ã–zal da katÄ±ldÄ±.ÂBinali YÄ±ldÄ±rÄ±m burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Siyaset hayatÄ±mda, iÅŸ hayatÄ±mda, rahmetli 8. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Turgut Ã–zal'Ä± hep Ã¶rnek almÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. AynÄ± Ã¼niversiteden mezunuz. O da bizim bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, mÃ¼hendis aÄŸabeyimizdi. BÃ¼tÃ¼n konulara pragmatik yaklaÅŸÄ±r, inisiyatif alÄ±r ve analitik dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, adeta bir mÃ¼hendislik problemini Ã§Ã¶zer gibi yaklaÅŸÄ±rdÄ±. Onun dÃ¶neminde TÃ¼rkiye, 80'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±ndan itibaren dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan bir Ã¼lke oldu. TelekomÃ¼nikasyon alanÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m, esasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmasÄ±, serbest ekonomiye geÃ§mesi ve ihracatla tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k temelini teÅŸkil eder" diye konuÅŸtu.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Siyaset hayatÄ±mda, iÅŸ hayatÄ±mda Ã–zalÄ± hep Ã¶rnek almÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r


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