Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Siyaset hayatÄ±mda, iÅŸ hayatÄ±mda Özal'Ä± hep örnek almÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r
AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 26. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Fatih'te bir otelde dÃ¼zenlenen anma programÄ±na katÄ±ldÄ±.
Programa YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ± sÄ±ra, Turgut Ã–zal'Ä±n oÄŸullarÄ± Ahmet ve Efe Ã–zal da katÄ±ldÄ±.ÂBinali YÄ±ldÄ±rÄ±m burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Siyaset hayatÄ±mda, iÅŸ hayatÄ±mda, rahmetli 8. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Turgut Ã–zal'Ä± hep Ã¶rnek almÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. AynÄ± Ã¼niversiteden mezunuz. O da bizim bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, mÃ¼hendis aÄŸabeyimizdi. BÃ¼tÃ¼n konulara pragmatik yaklaÅŸÄ±r, inisiyatif alÄ±r ve analitik dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, adeta bir mÃ¼hendislik problemini Ã§Ã¶zer gibi yaklaÅŸÄ±rdÄ±. Onun dÃ¶neminde TÃ¼rkiye, 80'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±ndan itibaren dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan bir Ã¼lke oldu. TelekomÃ¼nikasyon alanÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m, esasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmasÄ±, serbest ekonomiye geÃ§mesi ve ihracatla tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k temelini teÅŸkil eder" diye konuÅŸtu.
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