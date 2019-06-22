Binali Yıldırım Sivaslı iş adamlarıyla buluştu

Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Buluşması'nda konuşan Yıldırım, bayramlaşmayı Sivas'ta yaptığını, işe Sivas'ta başladığını, kapanışı da Sivas'ta yaptığını söyledi.

İstanbul'daki Sivaslı nüfus yoğunluğunun fazla olduğuna değinen Binali Yıldırım, İstanbul'un geleceğini ve kaderini, Sivaslıların belirleyeceğini dile getirdi.

Yıldırım, "Yarın yapılacak seçimin sonucunda Sivas'ın mührünü göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Yarın sandığa gideceğiz. Allah nasip ederse İstanbul için karar vereceğiz. Vereceğimiz karar öncelikle İstanbul'umuz, İstanbul'da yaşayan 15 milyon hemşehrimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Binali Yıldırım, kadınlara, işsizlere, öğretmenlere, iş adamlarına, sivil toplum örgütlerine ve herkese yönelik kapsamlı ve detaylı projeler ve programlar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu şehirde yaşayan 15 milyonu ilgilendiren artık kangren haline gelmiş sorunlar var. Ulaşım, trafik başta geliyor. İstanbul büyük şehir, 4 milyondan fazla araç var. Her biri 32 milyon yolculuk yapıyor. Böyle bir şehrin tabiatıyla en büyük sorunu ulaşım ve trafiktir. 16 yıl bu ülkede görev yaptım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye yollarla donattık."

Binali Yıldırım, hiçbir zaman bölgecilik yapmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürtler üzerinden herkes hesap kitap yapıyor. Kürtlerin oyunu masaya koymuşlar, 'Ona mı verelim, bana mı verelim?' Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak. Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez. Ben yanımda çalışanların etnik kimliğine bakmam, ehliyetine, liyakatına bakarım. Memleket, vatan, bayrak sevgisine bakarım. Bu ülkenin, bayrağı, toprağı, devleti ve milletiyle değerleriyle sorunu olmayan herkes benim kardeşimdir, başımın üstünde yeri vardır. Söylenecek ne söz varsa söylendi. Şimdi artık bugün 18.00'den itibaren biz susuyoruz. Siz susmuyor devam ediyorsunuz. Yarın akşama kadar devam edip muhasebenizi yapıyorsunuz. Acaba eksik kalan bir iş var mı? Son kontrolleri yapmak sizin işiniz. Rabb'im nasip eder sizlerin desteğiyle belediye başkanı olursam, mutlaka elim üzerinizde olacak, bunu bilmenizi isterim. Çünkü kaynaşmak için buna ihtiyacımız var. Hemşehriciliği tadında tutmamız lazım, işin mikro milliyetçiliğe dönüşmemesi lazım. İstanbul'da mikro milliyetçilik, bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım."



