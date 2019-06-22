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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.06.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım Sivaslı iş adamlarıyla buluştu

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Binali Yıldırım Sivaslı iş adamlarıyla buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul halkının yarın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gideceğini belirterek, seçim sonucunun İstanbul'a hayır getirmesini diledi.

Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Buluşması'nda konuşan Yıldırım, bayramlaşmayı Sivas'ta yaptığını, işe Sivas'ta başladığını, kapanışı da Sivas'ta yaptığını söyledi.

İstanbul'daki Sivaslı nüfus yoğunluğunun fazla olduğuna değinen Binali Yıldırım, İstanbul'un geleceğini ve kaderini, Sivaslıların belirleyeceğini dile getirdi.

Yıldırım, "Yarın yapılacak seçimin sonucunda Sivas'ın mührünü göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Yarın sandığa gideceğiz. Allah nasip ederse İstanbul için karar vereceğiz. Vereceğimiz karar öncelikle İstanbul'umuz, İstanbul'da yaşayan 15 milyon hemşehrimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Binali Yıldırım, kadınlara, işsizlere, öğretmenlere, iş adamlarına, sivil toplum örgütlerine ve herkese yönelik kapsamlı ve detaylı projeler ve programlar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu şehirde yaşayan 15 milyonu ilgilendiren artık kangren haline gelmiş sorunlar var. Ulaşım, trafik başta geliyor. İstanbul büyük şehir, 4 milyondan fazla araç var. Her biri 32 milyon yolculuk yapıyor. Böyle bir şehrin tabiatıyla en büyük sorunu ulaşım ve trafiktir. 16 yıl bu ülkede görev yaptım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye yollarla donattık."

Binali Yıldırım, hiçbir zaman bölgecilik yapmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kürtler üzerinden herkes hesap kitap yapıyor. Kürtlerin oyunu masaya koymuşlar, 'Ona mı verelim, bana mı verelim?' Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak. Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez. Ben yanımda çalışanların etnik kimliğine bakmam, ehliyetine, liyakatına bakarım. Memleket, vatan, bayrak sevgisine bakarım. Bu ülkenin, bayrağı, toprağı, devleti ve milletiyle değerleriyle sorunu olmayan herkes benim kardeşimdir, başımın üstünde yeri vardır. Söylenecek ne söz varsa söylendi. Şimdi artık bugün 18.00'den itibaren biz susuyoruz. Siz susmuyor devam ediyorsunuz. Yarın akşama kadar devam edip muhasebenizi yapıyorsunuz. Acaba eksik kalan bir iş var mı? Son kontrolleri yapmak sizin işiniz. Rabb'im nasip eder sizlerin desteğiyle belediye başkanı olursam, mutlaka elim üzerinizde olacak, bunu bilmenizi isterim. Çünkü kaynaşmak için buna ihtiyacımız var. Hemşehriciliği tadında tutmamız lazım, işin mikro milliyetçiliğe dönüşmemesi lazım. İstanbul'da mikro milliyetçilik, bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım."

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